Украинские военные порадовали новыми успехами

В ходе продолжающегося контрнаступления ВСУ украинские военные продвигаются в Донецкой и Запорожской областях. От одного из населенных пунктов защитники заставили отойти российских оккупантов.

Об этом в новом отчете сообщают специалисты Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, украинские силы совершили продвижения в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области. Зафиксировано продвижение к югу от Бахмута.

Отмечается, что геолокационные данные говорят о том, что украинские воины прошли вперед на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей. В этой части значительно активизировались боевые действия в течение последних нескольких дней.

В то же время военным удалось продвинуться на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) в западной части Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, к югу от Работино (10 км к югу от Орехова) наши воины достигли неустановленных успехов.

Как сообщает российский "военкор", связанный с кремлем, ВСУ заставили оккупантов отойти от Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута). По словам другого блогера, теперь Андреевка является так называемой "серой зоной". Официальные украинские лица тем временем отмечают, что неустановленный успех со стороны ВСУ был также достигнут к югу от Клещиевки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у украинских военных есть очередной успех на фронте. Сейчас они закрепляются на новых позициях — западнее Вербового и южнее Работиного.