Военная осень надежд: что происходит на фронте в Украине

Враг бросает остатки профессиональных войск в Запорожскую область, чтобы остановить наше наступление

Осень 2023 года началась с обнадеживающих новостей с фронта: ВСУ прорвали первую – наиболее мощную – линию обороны российских оккупантов и есть надежда на более быстрое продвижение вперед. Кроме того, Силы обороны имеют успех в районе Бахмута.

Впрочем, и наступление, и контрнаступление, и защита тех или иных рубежей остаются крайне сложной задачей для украинских военных, учитывая ряд факторов, играющих на руку противнику. Об этом "Телеграфу" рассказал политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

Что особо мешает резкому продвижению ВСУ вперед

"В целом картину видят Генштаб, ГУР, СБУ. Но из того, что видно, скажем так, "с полей", из общедоступной информации, понятно, что в процессе наших наступательных действий, развернувшихся в начале июня, мы столкнулись с рядом серьезных проблем", – поясняет Кирилл Сазонов.

Одна из них – это огромное количество мин и мощные укрепления противника.

"Оккупанты вгрызлись в землю, выкопали и копают укрепления, едва ли не в три этажа вниз. Уходят под корни деревьев, используя вьетнамскую тактику. И при этом – минируют всё, что только могут. А потому нам очень тяжело продвигаться вперед", – поясняет эксперт.

По словам военного, чтобы с тралами проходить по минам, заставляя те детонировать, чтобы взрывать их "Тропой" (удлиненный заряд разминирования, который предназначен для проделывания узких проходов в противопехотных минных полях взрывным способом) или проводить разминирование иным образом, нужно не находиться под огнем. А как только наши саперы выходят на разминирование – по ним начинает работать снайпер, бить минометы, а то и подключается артиллерия.

"Кстати, вражеская артиллерия – еще одна огромная проблема. Сейчас, на мой взгляд (я не артиллерист, но мы работаем в плотном контакте с ними), наша арта с кадрами, которые у нас есть, с новым современным оружием, которое стреляет чуть дальше и точнее, чем российское, быстрее перемещается. Артиллерийские дуэли Силы обороны стали выигрывать практически всухую. На Запорожском направлении враг вынужден постоянно прятать свою арту, потому что мы достаем ее довольно быстро и точно. Но такое ощущение, что у оккупантов бесконечное количество снарядов. А у нас они – лимитированы", – поясняет Кирилл Сазонов.

Украина снаряды не копила, Запад – не копил. Потому что в новом веке концепция такой долгой и дикой войны образца середины ХХ века никем не рассматривалась, отмечает эксперт.

По его словам, еще одна больная тема – авиация.

"Да, она у нас есть – и отлично отрабатывает. Но по ряду параметров нашей авиацией работать гораздо опаснее, чем вражеской. Тяжелее. В небе мы более уязвимы и менее дальнобойны, чем противник. Но это – пока. Я надеюсь, что мы получаем (или скоро получим) кое-что интересное, а что-то уже делаем сами. Понятно, что есть надежды на истребители F-16 – вопрос лишь в сроках, количестве и комплектации (какие ракеты к ним подойдут). Ходят разговоры, что скоро и в небе у оккупантов будет куда больше проблем. Но это вряд ли случится осенью. Скорее – ближе к Новому году", – считает Кирилл Сазонов.

Вражеские мины, авиация и арта – то, что особо мешает резкому продвижению вперед Сил обороны Украины, акцентирует он.

Сакральный Бахмут и сухопутный коридор в Крым

В то же время, продолжает эксперт, следует понимать – мы наступаем вовсе не медленно, как пытаются критиковать некоторые на Западе, а – исходя из объективной реальности. Никто не намерен, акцентирует Кирилл Сазонов, положить украинцев в тупом "мясном штурме", как клали россияне у́рок-вагнеровцев, атакуя Бахмут.

"Нет сомнений, что осенью мы продолжим наступать. Ситуация может очень быстро измениться в какой-то момент. Но пока общая картина не предполагает неких внезапных вещей", – считает собеседник "Телеграфа".

По его словам, мы продвигаемся на юге. Это – Мелитопольское и Бердянское направления в Запорожской области. Есть успехи на Херсонщине, где защитники Украины уже закрепляются на левом берегу Днепра.

"Но везде – тяжело. И в наступлении, и в обороне – на востоке. Враг не прекращает атаки на Авдеевку, понимая, что она – фактически плацдарм для продвижения ВСУ на Донецк, куда буквально доплюнуть можно. Не могут россияне оставить и Бахмут, хотя там для них имеется угроза окружения. Но они сами раздули из захвата Бахмута едва ли не величайший подвиг всех времен и народов. Штурмовали его более полугода, положили там десятки тысяч своих вояк. И приходится теперь держаться за это "сакральное место". Тогда как мы – продвигаемся, пытаясь окружить врага в Бахмуте. До этого еще далеко, но продвижение – постоянное. Условно – по несколько сотен метров в день. С дикими боями. Но непрестанно", – подчеркивает Кирилл Сазонов.

Жарко на Купянском направлении, отмечает военный. Россияне, поясняет он, очень хотят взять Купянск. Перебрасывают туда силы и средства из центра рф, в том числе – свежемобилизованных. А обстрелянных, обученных – тянут на Запорожское направление.

"Сохранить сухопутный коридор в Крым для захватчиков – вопрос принципа. Тогда как для нас не менее важно его перебить. И мы ежедневно, с огромными усилиями, ценой невероятных жертв – продвигаемся в данном направлении. И если перебьем этот коридор, а потом уничтожим Крымский мост (а то, что мы можем это сделать – уже было продемонстрировано), громадная крымская группировка оккупантов окажется фактически в блокаде. Со всеми вытекающими, – поясняет Кирилл Сазонов. – Именно поэтому сейчас рф бросает максимум оставшихся профессиональных войск в Запорожскую область, стремясь остановить наше наступление. А на Донбасс перебрасывает, кого удалось наскрести".