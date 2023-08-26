Полковник ответил западным критикам контрнаступления Украины и рассказал, чего не хватает ВСУ

Такой войны не было со времен Второй Мировой

На Западе нередко раздаются голоса, что контрнаступление Украины продвигается медленно. Для этого есть причины, так как враг имеет преимущество в дальнобойных ракетах, авиации и не только.

Такое мнение высказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко "24 Каналу". Он отметил, что существенным фактором является преимущество оккупантов в воздухе.

Если они способны увидеть наши самолеты в 250 километрах, а запустить ракету – на 200 километров, то украинские самолеты фиксируют вражеские за 80 километров и могут бить на 30-40 километров. Это дает возможность оккупантам даже не входить в зону действия нашей ПВО.

Именно поэтому ВСУ остро нуждаются в истребителях F-16. Хотя, по словам Костенко, было бы хорошо, если бы Украина получила от международных партнеров еще более новые самолеты типа F-22 или F-35. Однако об этом речь пока не идет.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады добавил, что F-16 несколько раз проходили модернизацию. Поэтому есть надежда, что они не будут уступать российским Су-34 или Су-35.

"Часто там говорят о медленном контрнаступлении. Мы не обращаем на это внимания. Медленно? Такой войны не было со времен Второй Мировой. Мы продвигаемся, хоть и нет преимущества в воздухе, нет возможности уничтожать экономические объекты россии, оккупанты также преобладают в артиллерии. И мы продвигаемся. Украина устанавливает новые стандарты", – резюмировал Костенко.

Как сообщал "Телеграф", на Западе все чаще начали говорить об успехе контрнаступления ВСУ. Зарубежные СМИ прокомментировали успехи наших войск на южном фронте и предположили, что украинская армия уже прорвала первую линию обороны россиян в Запорожской области. Сейчас Силы обороны расширяют свой клин в направлении стратегического города Токмак.