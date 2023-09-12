Мир возвращается к реальности, где есть проблемы кроме войны россии против Украины

Бывший глава МИД Павел Климкин объяснил, что следует из резолюции G20

Саммит Двадцатки не был для нас ни хорошим, ни плохим. Он возвращает нас в реальность, где мир беспокоит много проблем, а, к сожалению, не только война РФ против Украины.

Так же итоговая декларация ни хорошая, ни плохая — она никакая. Нас в Нью-Дели никто не сдал, а вот формулировки в декларации очевидно разменяли. На согласие Китая и Индии на них и на согласие незападного мира втрое увеличить долю возобновляемых источников энергии. Что, в свою очередь, без западных денег и технологий, банально невозможно. Цифра в 4 триллиона долларов инвестиций в год только для незападного мира, чтобы остановить изменения климата, впечатляет.

И не просто так ООН "заботилась" эту цифру вовремя под саммит обнародовать. В прошлом году в декларации Двадцатки было осуждение РФ, но одновременно и объяснение, что не все с этим согласны. Так сказать, договорились не договариваться. Или такой подход нам реально помог? Вопрос открытый, но скорее нет. Тем не менее эмоционально мы декларацию проиграли и это, конечно, неприятно очень грустно.

Саммит стал очень очевидным примером, как Запад пытается не портить игру Индии. Какая впервые уже официально была названа не Индия, а Бхарат, как хотят индусы. В преддверии саммита они запускали космические станции на Луну и до Солнца, кстати, успешно, в отличие от РФ. Индия хочет быть на одном уровне с США, ЕС и Китаем и считает, что это ее "законное" и заслуженное место. А Запад поддерживает Индию как противовес Китаю. Это, кстати, один из ответов, почему хозяева саммита нас там не хотели видеть, ведь они хотели сделать "героем действа" самое себя – Индию, а никак не Украину. Не вижу никакой "зрады", которую у нас очень любят разгонять.

По результатам Двадцатки. Мы ничего критического не потеряли, а геополитический треугольник США Китай-Индия уже точно не имеет места для РФ и может быть дополнен до "четырехугольника" Евросоюзом и именно поэтому у нас появится шанс присутствовать в нем — как части ЕС. Геополитическое усиление Индии означает геополитическое ослабление РФ.

Но должны честно признать, что мир постепенно дрейфует к реальности, где наша война уже не всегда является вопросом номер один по определению и где все вращается вокруг нас. Саммит в Нью-Дели это четко показал.

Мир перезагружается и наше место – на Западе. Это залог нашей безопасности и вообще существования. Но это значит, что мы должны принимать во внимание стратегические интересы Запада, понимать их и научиться использовать их в свою пользу. Никаких других вариантов нет.

Источник: пост Климкина в Facebook