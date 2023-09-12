Резолюция саммита G20: в США объяснили, почему не стоит искать "зраду"
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В США объяснили, в чем была проблема с заключением резолюции G20
То, что на саммите "Большой двадцатки" в Индии смогли согласовать совместную декларацию, является большим успехом, поскольку россия и Китая являются членами этой организации.
Как сообщает "Укринформ", спикер Государственного департамента США Метью Миллер во время брифинга сообщил, что в этом документе содержатся важные формулировки относительно территориальной целостности Украины.
Он напомнил, что сам факт того, что голоса кремля и Пекина в этой организации играют роль говорит о том, что там собраны страны с разными политическими взглядами.
"Сам факт, что эта организация смогла обнародовать заявление, призывающее к уважению территориальной целостности и суверенитета и отмечающее, что эти принципы не должны нарушаться, является чрезвычайно важным заявлением, поскольку именно это касается сути полномасштабного вторжения россии в Украину", — сказал он.
Как сообщалось ранее, накануне в МИД Украины прокомментировали резолюцию саммита G20 и отметили, что формулировки там недостаточно сильны. В частности в ней ни разу не упоминалось, что именно россия начала вторжение в Украину, как и не содержится осуждения ее агрессии.
При этом президент США Джо Байден после саммита сообщил, что его участники сошлись во мнении, что Украине нужен длительный и справедливый мир, основанный на принципах ООН.