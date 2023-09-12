Резолюція саміту G20: у США пояснили, чому не варто шукати "зраду"

У США пояснили, у чому була проблема із висновком резолюції G20

Те, що на саміті "Великої двадцятки" в Індії змогли погодити спільну декларацію, є великим успіхом, оскільки росія та Китай є членами цієї організації.

Як повідомляє "Укрінформ", речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу повідомив, що в цьому документі містяться важливі формулювання щодо територіальної цілісності України.

Він нагадав, що сам факт того, що голоси кремля та Пекіна у цій організації відіграють роль, говорить про те, що там зібрані країни з різними політичними поглядами.

"Сам факт, що ця організація змогла оприлюднити заяву, яка закликає до поваги до територіальної цілісності та суверенітету і зазначає, що ці принципи не повинні порушуватися, є надзвичайно важливою заявою, оскільки саме це стосується суті повномасштабного вторгнення росії в Україну", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні в МЗС України прокоментували резолюцію саміту G20 і зазначили, що формулювання там недостатньо сильні. Зокрема в ній жодного разу не згадувалося, що саме росія розпочала вторгнення в Україну, як і не міститься засудження її агресії.

Президент США Джо Байден після саміту повідомив, що його учасники зійшлися на думці, що Україні потрібен тривалий і справедливий світ, заснований на принципах ООН.