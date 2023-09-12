Оккупанты тратят дорогие ракеты для ударов по муляжам: СМИ рассказали подробности

При производстве макетов используют обычные канализационные трубы

Украинские военные успешно используют хитрость, которая заставляет оккупантов впустую тратить свои дроны и ракеты. Они выставляют на поле боя муляжи западной военной техники, россияне не отличают их от настоящих образцов и пытаются уничтожить.

Оккупанты массово бьют по муляжам украинских гаубиц Д-20, американских пушек М777, минометов, РЛС и ПВО, говорится в материале CNN. Их производят специалисты одной из украинских компаний в небольшом ангаре.

Цель этой хитрости, по словам представителя компании-производителя, в том, чтобы вынудить россиян тратить дорогостоящие дроны-камикадзе, снаряды и ракеты. Копии, производство которых не требует больших затрат, с неба выглядят как настоящая техника.

"Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели гораздо дешевле", – пояснил он.

Для примера он добавил, что применяемая в Украине 155-миллиметровая гаубица М777 британского производства стоит несколько миллионов долларов, а компания создает ее реплику менее чем за тысячу долларов. При производстве муляжа используют обычные канализационные трубы.

"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, то мы работали не зря", – резюмировал представитель компании.

Как сообщал "Телеграф", ВСУ используют хитрость с муляжами практически с начала войны. Так, россияне били дорогими ракетами "Калибр" по деревянным макетам, перепутав их с реальными HIMARS.