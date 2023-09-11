Война — день 565: оккупанты теряют позиции под давлением ВСУ на юге и не только

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление на востоке и юге нашей страны и заставили оккупантов отойти со своих позиций на ряде направлений. При этом несмотря на приход календарной осени ожидается, что у ВСУ еще есть чуть более месяца до того, как погода испортится. А потому на Западе не спешат говорить, что украинские воины достигли всего, чего могли в этом сезоне.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили новую партию дронов по Украине через северные области. Не исключено, что они могут двигаться в сторону Киева.

Информацию за 8 сентября смотрите по ссылке: Война — день 562: Украина получает все больше помощи и имеет новые успехи на фронте

С данными за 9 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 563: ВСУ продолжают продвижение, а россияне готовят новые обстрелы

О том, что происходило 10 сентября, читайте в материале: Война — день 564: ВСУ продолжают продвижение под постоянными обстрелами