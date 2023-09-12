ВСУ зашли в Клещеевку? В сети публикуют видео из разрушенного села (карта)

В Генштабе ВСУ осторожно говорят об успехах Сил обороны

В сети появилось первое видео из Клещеевки в Донецкой области, куда зашли ВСУ. Официальной информации об освобождении населенного пункта пока что нет.

Видео из Клещеевки публикует Telegram-канал "Инсайдер.UA". А на портале Deepstate сообщается, что ВСУ продолжают зачистку населенного пункта от врага.

Так, на кадрах, которыми делятся украинские воины, видно, что Клещеевка серьезно пострадала. Разбит местный храм — у него сильно повреждена крыша и окна, пострадал фасад. Напротив храма стоит разбитое здание вовсе без крыши и окон, а некоторые стены полностью разрушены.

На уцелевшей части этого разрушенного здания развивается флаг "вагнеровцев". Вдалеке виднеется дым, вероятно от взрывов. Сообщается, что зон контроля россиян в селе почти нет.

На карте Deepstate Клещеевка сегодня окрасилась в голубой цвет и появилась надпись "Освобождено". В Генштабе ВСУ не говорят о том, что село освобождено от россиян, а лишь заявляют о частичном успехе на нескольких участках фронта.

"В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", — сказано в вечерней сводке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ захватили российский танк в боях за село Работино Запорожской области. Сейчас бронемашина с остатками оккупантов нуждается в ремонте.