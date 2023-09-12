ВСУ захватили новейший российский танк: Бутусов рассказал, где и как это произошло

Оператор БМП Брэдли ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка

В боях за село Работино в Запорожской области украинские военные подбили и захватили вражеский танк Т-90М Прорыв, который российская пропаганда называет "супертанком", который едва ли не является "лучшим в мире".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, танк не вышел из строя и остался почти целым.

"Неизвестный расчет украинского противотанкового ракетного комплекса или оператор БМП Брэдли ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка стоимостью более 4 миллионов долларов, прожег отверстие в броне, и российского командира немного размазало кумулятивным зарядом. Но пожара не произошло, танк не вышел из строя и остался практически целым и ремонтнопригодным", — написал он.

По словам Бутусова, бойцы отдельного штурмового батальона "Скала" захватили этот танк. Он также пообещал вскоре сделать "распаковку" этой трофейной техники противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле украинским военным удалось затрофеить вражескую уникальную тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т. Теперь она работает против оккупантов.