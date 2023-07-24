Трофеев много не бывает: уникальная боевая машина россиян работает на победу Украины (видео)

Машина предназначена для транспортировки личного состава огнеметного отделения.

ВСУ затрофеили уникальную российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т. В сети появилось видео, как с ее помощью эвакуируют танки.

Соответствующие кадры опубликовал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На видео запечатлен процесс эвакуации танков Т-72Б и Т-72Б3 с помощью БМО-Т.

Эта российская машина предназначена для транспортировки личного состава огнеметного отделения. Всего до 2022 года было выпущено только 10 единиц БМО-Т.

"Стоимость одной такой машины оценивается в $400 тыс, а в Украине их было уничтожено от 3 до 5, в зависимости от источников", — пишет Коваленко.

Однако до этого случая не было ни единого доказательства трофейной БМО-Т у ВСУ.

"Что же, трофеев много не бывает, особенно таких уникальных как этот БМО-Т! И не только", — отметил военно-политический обозреватель.

БМО-Т изготавливается на базе шасси танка, в районе боевого отделения и отделения управления установлена броневая надстройка с сиденьями экипажа: командира, механика-водителя и отделения огнеметчиков (7 человек) с боекомплектом. Она была принята на вооружение армии рф 2001 году.

БМО-Т обеспечивает огнеметчикам высочайший уровень защиты, может быть использована при борьбе с хорошо укрепленными огневыми точками противника. Также она может выполнять ряд задач по уничтожению отдельных группировок врага на временных оборонительных сооружениях. Кроме того, БМО-Т дает возможность безопасной высадки десанта в условиях боя.

Как сообщал "Телеграф", Британия передала ВСУ важное вооружение, созданное специально для Украины.