Создано специально для Украины: Британия передала ВСУ важное вооружение (фото)

Украинские специалисты устанавливали эти ракеты на обыкновенные грузовики

Великобритания передала Украине несколько десятков мобильных наземных платформ Wolfram для пуска ракет Brimstone. Они увеличат точность попадания.

Об этом сообщили аналитики портала Oryxspioenkop в Twitter.

Интересно, что эта машина не стоит на вооружении Британии и вероятнее всего, была создана специально для Украины.

Мобильная наземная платформа Wolfram для Brimstone 1/2

Wolfram – это мобильная наземная платформа с ракетой MBDA и транспортным средством Supacat, которую можно использовать "для перемещения вдоль российских линий обороны и нанесения ударов по врагу", пишет The Independent.

Британия поставляет Украине противокорабельные ракеты Brimstone, так как они могут работать и по наземным целям. В то же время возникла проблема с пусковыми установками для боеголовок, так как ранее они таким образом не применялись.

Поэтому украинские специалисты устанавливали Brimstones на обыкновенные грузовики. Информации о результатах такого применения британских ракет по понятным причинам нет в открытом доступе, но можно предположить, что цели с такой импровизированной пусковой установки поражались с намного меньшей точностью.

Пуск Brimstone с грузовика

Судя по всему, теперь Британия разработала специальную наземную пусковую установку для ракет Brimstones, которые были поставлены Украине. По данным аналитиков, первые машины уже поступили в ВСУ.

Как рассказывал "Телеграф", силы ПВО Украины используют британский ПЗРК LMM Martlet: чем он интересен.