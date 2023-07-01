Не "Стингером" единым: ВСУ защищают небо с помощью британского ПЗРК

Британский ПЗРК имеет одну интересную особенность, кажущуюся недостатком

В ходе боевых действий против российских оккупантов бойцы ВСУ успешно используют различное оружие, чтобы прикрыть небо. В Украине уже "засветился" британский ПЗРК LMM Martlet.

Фото бойца ВСУ с переносным зенитно-ракетным комплексом опубликовал Telegram-канал Clash Report.

Данный комплекс является новейшим оружием данного типа на вооружении Великобритании, которое поступило на вооружении армии Соединённого королевства в 2021 году.

ПЗРК LMM Martlet являет собой пусковой контейнер с зенитной ракетой весом 13 кг, из которых три килограмма приходятся на кумулятивно-осколочную боевую часть, снабженную неконтактным лазерным взрывателем.

В сравнении с другими ПЗРК, Martlet имеет один недостаток – относительно малую скорость полета ракеты, всего 1,5 Маха, то есть примерно 1900 км/ч, но это компенсируется повышенной дальностью. Например, тот же американский Stinger имеет скорость в 2,2 Маха или 2700 км/ч, но дальность почти вдвое меньшую – 4,5 км.

С другой стороны, меньшая скорость ракеты позволяет лучше прицелиться и добиться большей точности стрельбы. Собственно, на счету ПЗРК Martlet уже не один сбитый БПЛА и вертолет оккупантов.

Впрочем, авитехнику россиян сбивали их же наемники из ЧВК "Вагнер" в ходе недавнего путча.