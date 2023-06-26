Сбит каждый пятый: вагнеровцы пополнили счет уничтоженной редкой авиатехники оккупантов

За месяц уничтожено 20% редкой и бесполезной техники врага

В ходе своего бунта, наемники ЧВК "Вагнер" сбили самолет и несколько вертолетов, причем больше всего оказалось сбито Ми-8 в модификации МТПР – два.

По словам военного историка и эксперта Андрея Харука, индекс "ПР" воздушное судно получило за установку в грузовом отсеке аппаратуры постановки помех "Рычаг-АВ". Так, в салоне размещается комплект оборудования весом до 1,4 тонн, а снаружи расположены четыре антенны, две из которых работают на прием сигнала вражеской РЛС, а еще две – на его глушение.

В полностью снаряженном для РЭБ (радиоэлектронной борьбы) состоянии, Ми-8МТПР может держаться в воздухе около 2,5 часов, обычно на высоте порядка 3000 метров, что наиболее эффективно в постановке помех для восьми целей, расположенных на дальности до 150 км.

Хотя, по официальным данным, предшественник "Рычага-АВ" — комплекс "Азалия" в 2008 году во время агрессии против Грузии уменьшал дальность действия грузинских РЛС для выявления воздушных целей с 300 до 50-70 км, в это верится с трудом.

Так, еще в мае ВСУ сбили сразу два Ми-8МТПР и два самолета, которых эти "вертушки" должны были прикрыть. Тем самым оказалось, что аппаратура постановки помех "Рычаг-АВ", по сути, бесполезна и не может защитить сам вертолет от ракет.

Так как, по имеющимся данным, заказано переоборудование 19 Ми-8 в вариант постановщика помех, потеря четырех таких вертолетов – два от ударов ВСУ в мае и два от огня вагнеровцев в июне – означает, что авиация оккупантов потеряла 20% такой редкой техники.

Но не только вагнеровцы уничтожают авиацию рф – куда более успешно делают это ВСУ, сбив за неделю 6 вертолетов только одного типа – Ка-52.