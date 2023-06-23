ВСУ разоряют российский бюджет

Начиная с 16 июня, ВСУ нанесли материальный ущерб оккупантам на 100 млн долларов, только сбив шесть вертолетов одного типа – ударную "вертушку" Ка-52 "Аллигатор". Если за 16-18 июня были сбиты четыре винтокрылые машины, то с 19 по 23 июня ВСУ "уронили" еще две.

Первая из них была сбита 19 июня на Донецком направлении, о чем сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Олещук.

Второй Ка-52 был сбит украинскими зенитчиками в ночь на 23 июня, также на Донецком направлении.

При стоимости одной такой воздушной машины – порядка 16 млн долларов – ущерб оккупантов за семь дней составил почти 100 млн долларов.

Напомним, что Ка-52 – это ударный вертолет, вооруженный тремя пушками калибра 23 и 30 мм, противотанковыми и неуправляемыми ракетами, авиабомбами, всего до 2,8 тонн различного вооружения.

По данным западных СМИ, хотя защитная система Ка-52 и датчики предупреждения о приближении ракет исправно сигнализировали об опасности, насыщенность ВСУ средствами ПВО, особенно переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger, позволяли им легко уничтожать "Аллигаторы".

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что из-за огромных потерь в артиллерии – 511 стволов с начала июня, их вынуждены заменять вертолетами, которых в этом месяце также потеряли уже около 10.