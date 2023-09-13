Укр

Есть разрушения и немало пострадавших: рф снова ударила дронами по Одесчине

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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БПЛА заходили несколькими группами
БПЛА заходили несколькими группами. Фото Telegram

Россияне продолжают "кошмарить" регион

Россияне не перестают атаковать Одесчину — в ночь на среду, 13 сентября, российские террористы ударили по югу области. Они запустили несколько групп "шахедов" по Измаильскому району.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. К сожалению, есть попадания.

Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. На месте вспыхнули пожары, которые ликвидируют спасатели.

"Известно о 6 пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", — написал Кипер.

Тревогу в Одесской области объявили вскоре после полуночи, в 0:27. Как сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил Украины, несколько групп БПЛА двигались на юг области с Черного моря. Кроме того, группы ударных БПЛА двигались вдоль границы с Румынией. В 3:06 кроме угрозы ударов беспилотников на Одесчине объявили ракетную опасность. Отбой воздушной тревоги дали в 4:49.

Как пишут местные паблики, в результате атаки российских дронов есть разрушения в частных домах. Также, по их информации, один из БПЛА попал в грузовой автомобиль, он загорелся.

Как сообщал "Телеграф", украинские разведчики совместно с партизанами нанесли очередной удар по россиянам в Энергодаре. На этот раз наш боевой дрон прилете прямо на праздник к оккупантам.

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#Одесская область #Пострадавшие #Атака #Беспилотники #Дроны