Есть разрушения и немало пострадавших: рф снова ударила дронами по Одесчине

Россияне продолжают "кошмарить" регион

Россияне не перестают атаковать Одесчину — в ночь на среду, 13 сентября, российские террористы ударили по югу области. Они запустили несколько групп "шахедов" по Измаильскому району.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. К сожалению, есть попадания.

Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. На месте вспыхнули пожары, которые ликвидируют спасатели.

"Известно о 6 пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", — написал Кипер.

Тревогу в Одесской области объявили вскоре после полуночи, в 0:27. Как сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил Украины, несколько групп БПЛА двигались на юг области с Черного моря. Кроме того, группы ударных БПЛА двигались вдоль границы с Румынией. В 3:06 кроме угрозы ударов беспилотников на Одесчине объявили ракетную опасность. Отбой воздушной тревоги дали в 4:49.

Как пишут местные паблики, в результате атаки российских дронов есть разрушения в частных домах. Также, по их информации, один из БПЛА попал в грузовой автомобиль, он загорелся.

Как сообщал "Телеграф", украинские разведчики совместно с партизанами нанесли очередной удар по россиянам в Энергодаре. На этот раз наш боевой дрон прилете прямо на праздник к оккупантам.