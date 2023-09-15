Война — день 569: ВСУ продвигаются в контрнаступлении и готовятся возвращать Крым

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 15 сентября 2023 года. Силы обороны Украины с каждым днем отличаются новыми уникальными операциями против российских оккупантов и достигают все больших успехов на поле боя. Россияне в свою очередь пока продолжают попытки атак и наступления, хотя и безуспешных.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине такой новой должности как военный омбудсмен : "Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны", — сказал он в своем вечернем обращении.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что ВСУ выполняют три основных задания для деоккупации Крыма: уничтожают ПВО, чтобы открыть небо над полуостровом, транспортную логистику оккупантов и выгоняют остатки Черноморского флота рф из вод Крыма.

Тем временем карта боевых действий на начало суток от DeepState выглядит следующим образом:

С данными за 12 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 566: ВСУ имеют существенный прогресс на некоторых направлениях

О том, что происходило 13 сентября, читайте в материале: Война — день 567: мощная "бавовна" в Крыму, оккупанты продолжают обстрел городов

Информацию за 14 сентября смотрите по ссылке: Война — день 568: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают терроризировать города дронами-камикадзе