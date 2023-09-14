В Минобороны заявили, что ВСУ освободили село под Бахмутом: военные опровергают (карта)

Силы обороны зачищают села от оккупантов

ВСУ в боях на Донецком направлении освободили населенный пункт Андреевка в Бахмутском районе. Бои в этом районе продолжаются.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, пока враг на северном фланге пытается отбить утраченные позиции, на южном фланге ВСУ успешно продвигаются.

По словам Маляр, Силы обороны Украины сейчас закрепляются на занятых позициях в Андреевке, но бои продолжаются.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед… Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки… И у нас там хорошие новости. Андреевка – наша", — говорится в сообщении.

В то же время появилось сообщение от 3-й отдельной штурмовой бригады о том, что эта информация ложная. Сейчас в Бахмутском районе идут серьезне бои.

"Официально! Заявление о взятии Андреевки ошибочное и преждевременное. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", — заявили военные.

Сразу после опровержения военных Анна Маляр исправила свое сообщение.

На онлайн-карте портала Deepstate Андреевка обозначена как освобожденный населенный пункт, сказано, что сейчас продолжается зачистка от россиян. Село Андреевка находится в Бахмутском районе Донецкой области в 13 км от самого Бахмута.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ преуспевают на нескольких участках фронта, а в Запорожской области россияне несут значительные потери.