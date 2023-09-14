У врага большие потери: ВСУ добились очередного успеха на одном из направлений (карта)

Российские оккупанты пытаются атаковать на нескольких направлениях, но в ответ получают жесткий отпор

Продолжающееся контрнаступление ВСУ приносит свои положительные результаты и украинские воины сейчас имеют успехи сразу на нескольких направлениях. Враг при этом несет значительные потери, как в технике, так и в живой силе в Запорожской области.

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Купянском и Бахмутском направлениях, в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба.

Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области,

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", — говорится в сообщении.

При этом российские захватчики пытались атаковать в районах Малой Токмачки Запорожской области. Однако в результате они получили лишь большие потери в технике и живой силе.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские военные продолжают удерживать инициативу, проводить штурмовые действия и давить на противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что будет с контрнаступлением ВСУ с наступлением холодов.