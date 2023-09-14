Уничтожение подлодки в Севастополе — уникальный случай - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко прокомментировал успешную атаку Украины на российский флот в Севастополе:
Война, которая второй год продолжается в Украине из-за российской агрессии, не похожа на все остальные войны.
Уникальное уничтожение подлодки в Севастополе.
Да, это действительно уникальный случай. В истории войны и конфликтов действительно нет ни одного факта уничтожения подлодки крылатыми ракетами авиационного базирования.
Уникальная война, уникальные случаи.
Вот некоторые из них:
- Уничтожен первый за 40 лет флагман флота;
- Уничтожен первый ударный вертолет в полете с ПТРК;
- Уничтожение рекордного количества генералов за рекордно короткий срок;
- Уникальное поражение в морском бою страны с флотом, против страны без флота!
Продолжение следует!
Источник: телеграмм-канал Александра Коваленко
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