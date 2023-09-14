Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко прокомментировал успешную атаку Украины на российский флот в Севастополе:

Война, которая второй год продолжается в Украине из-за российской агрессии, не похожа на все остальные войны.

Уникальное уничтожение подлодки в Севастополе.

Да, это действительно уникальный случай. В истории войны и конфликтов действительно нет ни одного факта уничтожения подлодки крылатыми ракетами авиационного базирования.

Уникальная война, уникальные случаи.

Вот некоторые из них:

Уничтожен первый за 40 лет флагман флота;

Уничтожен первый ударный вертолет в полете с ПТРК;

Уничтожение рекордного количества генералов за рекордно короткий срок;

Уникальное поражение в морском бою страны с флотом, против страны без флота!

Продолжение следует!

Источник: телеграмм-канал Александра Коваленко