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Уничтожение подлодки в Севастополе — уникальный случай - Александр Коваленко

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
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Автор
Уничтожение подлодки в Севастополе — уникальный случай Новость обновлена 14 сентября 2023, 21:57

Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко прокомментировал успешную атаку Украины на российский флот в Севастополе:

Война, которая второй год продолжается в Украине из-за российской агрессии, не похожа на все остальные войны.

Уникальное уничтожение подлодки в Севастополе.

Да, это действительно уникальный случай. В истории войны и конфликтов действительно нет ни одного факта уничтожения подлодки крылатыми ракетами авиационного базирования.

Уникальная война, уникальные случаи.

Вот некоторые из них:

  • Уничтожен первый за 40 лет флагман флота;
  • Уничтожен первый ударный вертолет в полете с ПТРК;
  • Уничтожение рекордного количества генералов за рекордно короткий срок;
  • Уникальное поражение в морском бою страны с флотом, против страны без флота!

Продолжение следует!

Источник: телеграмм-канал Александра Коваленко

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Теги:
#Севастополь #Война #Александр Коваленко