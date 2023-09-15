Куртки — это мелочь: у Минобороны нашелся еще более скандальный кейс, подробности

История с топливом еще более интересна

Скандал с приобретением Минобороны зимних курток и штанов для ВСУ по якобы завышенным ценам является далеко не единственной сомнительной госзакупкой оборонного ведомства. Еще более скандальная закупка произошла под самым носом у бывшего министра Резникова. Связана она с топливом.

"Телеграф" выяснил, что её сумма составила почти 3 млрд грн. И стоящие за схемой люди, похоже, имели прямое отношение к самому скандальному поставщику горючего для Минобороны времен Петра Порошенко — компании "Трейд коммодити". Той самой, что появившись с воздуха в 2016 году, стала крупнейшим поставщиком топлива для "Укрзализныци" и Минобороны, получив со своими клонами более 17 млрд грн дохода. А, собственно, инвесторы "Трейд коммодити" Владимир Трофименко и Андрей Адамовский оказались связанными с тогдашним влиятельным нардепом от БПП Александром Грановским (еще в 2019 году НАБУ объявило его в розыск).

"Обнаружило сделку Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое уже приступило к расследованию в рамках уголовного производства № 72023100200000006 по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Об этом стало известно с постановления Киевского апелляционного суда от 4 сентября", — говорится в нашем материале.

Внимание следователей БЭБ тогда привлекло малоизвестное ООО "Энергомед+". В прошлом году эта компания заключила с Минобороны договоры на поставку авиационного топлива JET А-1 на 735,6 млн грн и бензина А-80 на 2 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины.

"Подписывал контракты печально известный подполковник Богдан Хмельницкий, которому по другому эпизоду (дело о закупке некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн) еще в начале 2023 г. было объявлено подозрение. Именно он купил знаменитые яйца по 17 грн", — сообщается в статье.

Но, отмечается, что история с топливом еще более интересна:

"Установлено, что Министерство обороны Украины в течение 01.06.2022 — 05.12.2022 перечислило ООО "Энергомед+" денежные средства на общую сумму 2 521 066 799,97 грн., в том числе НДС — 209 043 175,05 грн. имеющееся нарушение ООО "Энергомед+" Налогового кодекса Украины, что привело к занижению налоговых обязательств по НДС при реализации Министерству обороны Украины горючего в период с июля 2022 по январь 2023 на общую сумму 238 875 362 грн", — цитирует суд выводы следователей.

Известно, что заработки на этой схеме были большими. По данным Государственной налоговой службы Украины, "Энергомед+" покупал авиационное топливо у связанного с ним посредника ООО "ЭКСОН ЮК" по цене 43 000 грн за тонну, после чего продавал его Минобороны уже по 61 000 грн за тонну. Если перевести по курсу, то получится около 2 000 долларов по состоянию на июнь 2022 и 1 500 долларов – на декабрь 2022). На мировом рынке цена топлива JET А-1 во 2 полугодии 2022 года колебалась на уровне 1 000 долларов за тонну. Более сложное топливо для F-16 продается немного дороже.

А вот 43 000 грн, за которые "Энергомед+" покупал тонну авиатоплива, выглядит слишком низкой ценой. И объяснить ее может другое расследование БЭБ. Бюро начало его еще до начала широкомасштабного вторжения БЭБ. Речь о масштабном уклонении от уплаты акциза компаниями с орбиты "Трейд коммодити" — ООО "Торум" и ООО "Бром-Кор". По данным БЭБ, они "организовали противоправную схему по ввозу и реализации на таможенной территории Украины товара "Топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1". Это топливо они снабжали транзитом через ООО "ЭКСОН ЮК" и несколько других компаний в адрес ПАО НТК" Электронприбор". Подконтрольный ФГИУ получатель имеет льготы по уплате акциза. Поэтому его никто и не платил. Однако поставки, по мнению следователей, были фиктивными, а само авиатопливо на бумаге превращалось в "универсальный органический растворитель" и оказывалось на нефтебазах "Трейд коммоди". "Энергомед+" покупал топливо, которое было завезено по старому курсу, к тому же без акциза, возможно, именно его и купило Минобороны.

"Собственно, закупки, конечно, были неконкурентными. Минобороны просто выбрало поставщика и подписало с ним контракты. Тогда это имело законные основания. 28 февраля 2022 года Кабмин разрешил не применять тендерные процедуры при оборонных закупках. Однако в апреле этого года вступила в силу новая редакция Закона "Об оборонных закупках", которая обязала защитников до 22 июня отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года. И вот что любопытно. Подписанные контракты с "Энергомед+" до сих пор остаются тайной. Информация о них отсутствует в Prozorro", — отмечается в статье.

Почему руководство МОУ саботировало освещение этих закупок? Возможно, из-за контроверсионной репутации людей, стоявших за ООО "Энергомед+".

Узнать больше о вышеуказанных личностях и о деле в целом вы можете из полной версии материала "Телеграфа" под названием "Не только куртки с яйцами: чиновники Минобороны нажились на дерзкой схеме поставки топлива для ВСУ на 3 млрд грн во время войны"

Напомним, ранее мы писали о том, что скандал с "золотыми" куртками для ВСУ получил продолжение.