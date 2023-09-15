Куртки — це дрібниця: у Міноборони знайшовся ще скандальніший кейс, подробиці

Історія з паливом ще цікавіша

Скандал з придбанням Міноборони зимових курток та штанів для ЗСУ за нібито завищеними цінами є далеко не єдиною сумнівною держзакупівлею оборонного відомства. Ще більш скандальна закупівля відбулася під носом у колишнього міністра Резнікова. Пов’язана вона із паливом.

"Телеграф" з’ясував, що її сума становила майже 3 млрд грн. І люди, які стоять за схемою, схоже, мали пряме відношення до найскандальнішого постачальника пального для Міноборони часів Петра Порошенка — компанії "Трейд коммодіті". Тієї самої, що з’явившись з повітря в 2016 році, стала найбільшим постачальником палива для "Укрзалізниці" та Міноборони, отримавши зі своїми клонами більше 17 млрд грн доходу. А власне інвестори "Трейд коммодіті" Володимир Трофименко та Андрій Адамовський виявились пов’язаним з тодішнім впливовим нардепом від БПП Олександром Грановським (ще в 2019 році НАБУ оголосило його в розшук).

"Виявило оборудку Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке вже розпочало розслідування в рамках кримінального провадження № 72023100200000006 по ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Про це стало відомо з ухвали Київського апеляційного суду від 4 вересня", — йдеться у нашому матеріалі.

Увагу слідчих БЕБ тоді привернуло маловідоме ТОВ "Енергомед+". В минулому році ця компанія уклала з Міноборони договори на постачання авіаційного палива JET А-1 на 735,6 млн грн та бензину А-80 на 2 млрд грн для потреб Збройних сил України.

"Підписував контракти сумнозвісний підполковник Богдан Хмельницький, якому за іншим епізодом (справа про закупку неякісних бронежилетів більш ніж на 100 млн грн) ще на початку 2023 р. була оголошена підозра", — повідомляється в статті.

Але, зазначається, що історія з паливом ще цікавіша:

"Встановлено, що Міністерство оборони України протягом 01.06.2022 — 05.12.2022 перерахувало ТОВ "Енергомед+" грошові кошти на загальну суму 2 521 066 799,97 грн., в тому числі ПДВ — 209 043 175,05 грн. За результатами аналізу наявне порушення ТОВ "Енергомед+" Податкового кодексу України, що призвело до заниження податкових зобов`язань з ПДВ при реалізації Міністерству оборони України пального в період з липня 2022 по січень 2023 на загальну суму 238 875 362 грн", — цитує суд висновки слідчих.

Відомо, що заробітки на цій схемі були більшими. За даними Державної податкової служби України, "Енергомед+" купляв авіаційне паливо у пов’язаного з ним посередника ТОВ "ЕКСОН ЮК" за ціною 43 000 грн за тону, після чого продавав його Міноборони вже по 61 000 грн за тону. Якщо перевести по курсу, то вийде близько 2 000 доларів станом на червень 2022 та 1 500 доларів — на грудень 2022 року). На світовому ринку ціна палива JET А-1 в 2 півріччі 2022 коливалась на рівні 1 000 доларів за тонну. Більш складне паливо для F-16 продають трохи дорожче.

А от 43 000 грн, за які "Енергомед+" купляв тонну авіапалива, виглядає аж занадто низькою ціною. І пояснити її може інше розслідування БЕБ. Бюро почало його ще до широкомасштабного вторгнення. Мова про ухилення від сплати акцизу компаніями з орбіти "Трейд коммодіті" — ТОВ "Торум" та ТОВ "Бром-Кор". За даними БЕБ, вони "організували протиправну схему із ввезення та реалізації на митній території України товару "Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1". Це паливо вони постачали транзитом через ТОВ "ЕКСОН ЮК" та кілька інших компаній на адресу ПАТ НТК "Електронприлад". Підконтрольний ФДМУ отримувач має пільги по сплаті акцизу. Тому його ніхто і не сплачував. Проте поставки, на думку слідчих, були фіктивними, а саме авіапаливо на папері перетворювалось на "універсальний органічний розчинник" та опинялось на нафтобазах "Трейд коммодіті". То ж "Енергомед+" купляв паливо, яке було завезено по старому курсу, до того ж без акцизу. Можливо, саме його і купило Міноборони.

"Власне закупівлі, звісно, були неконкурентними. Міноборони просто обрало постачальника і підписало з ним контракти. Тоді це мало законні підстави. 28 лютого 2022 року Кабмін дозволив не застосовувати тендерні процедури під час оборонних закупівель. Проте у квітні цього року набула чинності нова редакція Закону "Про оборонні закупівлі", яка зобов’язала оборонців до 22 червня прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року. І от що цікаво. Підписані контракти з "Енергомед+" і досі залишаються таємницею. Інформація про них відсутня в Prozorro", — зазначається в статті.

Чому керівництво МОУ саботувало висвітлення цих закупівель? Можливо, через контроверсійну репутацію людей, які стояли за ТОВ "Енергомед+".

Дізнатися більше про вищезгаданих осіб та справу загалом ви можете з повної версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Не лише куртки з яйцями: чиновники Міноборони нажилися на зухвалій схемі постачання палива для ЗСУ на 3 млрд грн під час війни".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандал із "золотими" куртками для ЗСУ отримав продовження.