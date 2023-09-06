Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, волонтерка Дана Ярова продовжує бити на сполох через бездіяльність чиновників і міністерств щодо забезпечення ЗСУ зимовим одягом:

Думаю, наш культовий серіал "Особливості закупівлі в Міністерстві оборони" переходить у формат "Величне століття", бо серії все не закінчуються.

Серія перша. Екскурс в історію.

До війни, ще під час роботи "Волонтерського десанту" до складу якого я входила, була створена нова система приймання речового забезпечення.

Оформлено це було 375 Наказом Міністра оборони, де передбачалось, що приймання речового майна здійснюється наступним чином:

Згідно технічних умов, де зазначено склад тканини, її вогнестійкість, водовідштовхування, щільність і ще дуже багато показників. Еталонного взірця, затвердженого службою тилу Генерального штабу Збройних Сил України. Та з можливістю рандомної перевірки всієї партії товару шляхом передавання в лабораторію якоїсь кількості на перевірку технічним вимогам.

Серія друга, яку я взяла з трилеру "Курткові бої".

На початку війни, коли була прийнята постанова КМУ 169, згідно якої по суті було сказано:

купляйте хоть щось, завозьте, що зможете знайти, якість не перевіряємо. Тут можна довго критикувати, але, якщо ви згадаєте перші місяці війни, то все стає абсолютно логічним. І наказ 375 був скасований.

Так от, приймання тих самих турецьких курток з трилеру "Курткові бої", здійснювався на підставі РОБОЧОГО ВЗІРЦЯ.

Що це таке? — спитаєте ви мене.

А це приймання "на око". Камуфляж? Схоже. Кількість гудзиків 10? Схоже. Кишені є? Якісь є.

Ось таким чином неякісний одяг потрапляв в ЗСУ.

Серія третя. Максимальна якість при мінімальній ціні.

Після того, як на початку липня ми задовільнили заявку тилу по зимовому одягу, яку ми вивели на площадку Prozorro, в якому кваліфікаційні вимоги були прописані таким чином, що на торги вийшли ТІЛЬКИ українські виробники, я підняла питання про відновлення цього наказу.

Щоб приймання проторговаого зимового одягу приймалось належним чином, з перевіркою якості не тільки пошиття, а й технічних умов по тканині. Бо це життя, в кінці кінців, наших захисників.

Хочу сказати, що це погодження в коридорах Міністерства оборони України проходило 2 місяці, але нарешті воно вийшло з МО, пройшло погодження Головнокомандувача ЗС України, та вийшло на міжвідомче погодження, а тепер увага!!!!!

Серія четверта. Трагічна.

Цей наказ зараз лежить в Міністерстві юстиції України на розгляді міністра юстиції Дениса Малюськи. І Увага! На погодження цього наказу під час війни Мінʼюст взяв цілий місяць!

Що я тут хотіла би сказати.

Вперше з моменту повномасштабного вторгнення дата поставки зимової форми встановлена 30.09, як і має бути згідно нормативів МО. Нагадаю, ще про одну дату 15.10 — це коли самий крайній боєць в тилу має отримати зимовий одяг.

Так от, шановний Денис (там вас по імʼям на роботу приймають?), якщо ви до 30.09 не погодите цей наказ, то відповідальність за неякісний зимовий одяг буде лежати не на Міністерстві оборони та Генеральному штабі, а на Мінʼюсті та постачальниках. І на вас, Денисе, особисто.

Епілог.

Я не знаю, як ще штрикати паличкою Кабінет Міністрів України.

Як "підняти віки" Денису Шмигалю, та звернути його увагу на те, як працює КМУ.

Але розраховую на ваш розголос — точно працює.

- А Денис Малюська вийде?

- А наказ 375 скине?

Ще раз, дедлайн 29.09. 2023

Ваша самі придумайте хто

Джерело: Фейсбук-сторінка Дани Ярової