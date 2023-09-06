Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая продолжает бить тревогу из-за бездействия чиновников и министерств по обеспечению ВСУ зимней одеждой:

Думаю, наш культовый сериал "Особенности закупки в Министерстве обороны" переходит в формат "Великолепный век", потому что серии все не заканчиваются.

Серия первая. Экскурс в историю.

До войны, еще во время работы "Волонтерского десанта", в состав которого я входила, была создана новая система приема вещевого обеспечения.

Оформлено это было 375 Приказом Министра обороны, где предполагалось, что прием вещевого имущества осуществляется следующим образом:

Согласно техническим условиям, где указан состав ткани, ее огнестойкость, водоотталкивание, плотность и еще очень много показателей. Эталонного образца, утвержденного службой тыла Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Но с возможностью рандомной проверки всей партии товара путем передачи в лабораторию какого-либо количества для проверки техническим требованиям.

Серия вторая, которую я взяла из триллера "Курточные бои".

В начале войны, когда было принято постановление КМУ 169, согласно которому по существу было сказано:

покупайте хоть что-нибудь, завозите, что сможете найти, качество не проверяем. Здесь можно долго критиковать, но если вы вспомните первые месяцы войны, то все становится абсолютно логичным. И приказ 375 был упразднен.

Так вот, прием тех же турецких курток из триллера "Курточные бои", осуществлялся на основании РАБОЧЕГО ОБРАЗЦА.

Что это такое? – спросите вы меня.

А это прием "на глаз". Камуфляж? Похоже. Количество пуговиц 10? Похоже. Карманы есть? Какие-то есть.

Вот таким образом некачественная одежда попадала в ВСУ.

Серия третья. Максимальное качество при минимальной цене.

После того как в начале июля мы удовлетворили заявку тыла по зимней одежде, которую мы вывели на площадку Prozorro, в которой квалификационные требования были прописаны таким образом, что на торги вышли ТОЛЬКО украинские производители, я подняла вопрос о возобновлении этого приказа.

Чтобы прием проторгованной зимней одежды принимался должным образом, с проверкой качества не только пошива, но и технических условий по ткани. Ибо это жизнь, в конце концов, наших защитников.

Хочу сказать, что это согласование в коридорах Министерства обороны Украины проходило 2 месяца, но наконец оно вышло из МО, прошло согласование Главнокомандующего ВС Украины и вышло на межведомственное согласование, а теперь внимание!!!!!

Серия четвёртая. Трагическая.

Этот приказ находится в Министерстве юстиции Украины на рассмотрении министра юстиции Дениса Малюски. И Внимание! На согласование этого приказа во время войны Минюст взял целый месяц!

Что я хотела бы сказать.

Впервые с момента полномасштабного вторжения дата поставки зимней формы установлена 30.09, как и должно быть согласно нормативам МО. Напомню, еще об одной дате 15.10 – это когда самый крайний боец в тылу должен получить зимнюю одежду.

Так вот, уважаемый Денис (там вас по имени на работу принимают?), если вы до 30.09 не согласуете этот приказ, то ответственность за некачественную зимнюю одежду будет лежать не на Министерстве обороны и Генеральном штабе, а на Минюсте и поставщиках. И на вас, Денис, лично.

Эпилог.

Я не знаю, как еще тыкать палочкой Кабинет Министров Украины.

Как "поднять веки" Денису Шмыгалю и обратить его внимание на то, как работает КМУ.

Но рассчитываю на вашу огласку — точно работает.

- А Денис Малюска выйдет?

– А приказ 375 сбросит?

Еще раз, дедлайн 29.09. 2023

Ваша сами придумайте кто

Источник: Фейсбук-страница Даны Яровой