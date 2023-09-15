Не лише куртки з яйцями: чиновники Міноборони нажилися на зухвалій схемі постачання палива для ЗСУ на 3 млрд грн під час війни

Міноборони купило палива майже на 3 млрд грн у компанії, за якою стирчать вуха скандальної групи "Трейд коммодіті" Володимира Трофименка та Андрія Адамовського. Тепер цю оборудку розслідує Бюро економічної безпеки.

"Деякі політики, псевдоактивісти або люди, які звикли жити, отримуючи грантову допомогу, просто собі не усвідомлюють цього (небезпеку "внутрішніх чвар" під час війни). Їм головне лайки, перегляди у фейсбуці". Так прокоментував чисельні звинувачення у розквіті корупційних схем в Міноборони колишній міністр Олексій Рєзніков в одному з останніх інтерв’ю. За чутками, саме відрив міністра від реальності остаточно вивів з себе Президента Володимира Зеленського. І на початку вересня голова держави оголосив про бажання прибрати Резнікова з посади. Що і сталось минулого тижня, коли ВР звільнила його, призначивши новим головою МОУ Рустема Умєрова.

Одним з каталізаторів відставки Резнікова став так званий "курткогейт". Скандал із закупівлею Міноборони в минулому році за нібито завищеними цінами зимових курток та штанів для ЗСУ на суму близько 950 млн грн у турецького посередника Vector Avia запалав кілька місяців тому. Недивно, адже турецька компанія була пов’язана з племінником народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая. І знаєте що? Куртки — то дрібниця.

В Міністерстві оборони була організована ще більша закупівельна афера під самим носом у Резнікова. Сума — майже 3 млрд грн. І люди, які стояли за схемою, схоже, мали пряме відношення до найбільш скандального постачальника пального для Міноборони часів Петра Порошенка — компанії "Трейд коммодіті". Тієї самої, що з’явившись з повітря в 2016 році, стала найбільшим постачальником палива для "Укрзалізниці" та Міноборони, отримавши зі своїми клонами більше 17 млрд грн доходу. А власне інвестори "Трейд коммодіті" Володимир Трофименко та Андрій Адамовський виявились пов’язаними з тодішніми впливовими нардепами від БПП Олександром Грановським (ще в 2019 році НАБУ оголосило його в розшук) та Ігорем Гринівим.

Виявило оборудку Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке вже розпочало розслідування в рамках кримінального провадження № 72023100200000006 по ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Про це стало відомо з ухвали Київського апеляційного суду від 4 вересня.

Увагу слідчих БЕБ привернуло маловідоме ТОВ "Енергомед+". В минулому році ця компанія уклала з Міноборони договори на постачання авіаційного палива JET А-1 на 735,6 млн грн та бензину А-80 на 2 млрд грн для потреб Збройних сил України. Підписував контракти сумнозвісний підполковник Богдан Хмельницький, якому за іншим епізодом (справа про закупку неякісних бронежилетів більш ніж на 100 млн грн) ще на початку 2023 р. була оголошена підозра. Саме він купив славетні яйця по 17 грн. Але історія з паливом ще цікавіша.

"Встановлено, що Міністерство оборони України протягом 01.06.2022 — 05.12.2022 перерахувало ТОВ "Енергомед+" грошові кошти на загальну суму 2 521 066 799,97 грн., в тому числі ПДВ — 209 043 175,05 грн. За результатами аналізу наявне порушення ТОВ "Енергомед+" Податкового кодексу України, що призвело до заниження податкових зобов`язань з ПДВ при реалізації Міністерству оборони України пального в період з липня 2022 по січень 2023 на загальну суму 238 875 362 грн", — цитує суд висновки слідчих.

Заробітки на цій схемі були чималими. За даними Державної податкової служби України, "Енергомед+" купляв авіаційне паливо у пов’язаного з ним посередника ТОВ "ЕКСОН ЮК" за ціною 43 000 грн за тону, після чого продавав його Міноборони вже по 61 000 грн за тону. Якщо перевести по курсу, то вийде близько 2 000 доларів станом на червень 2022 та 1 500 доларів — на грудень 2022 року). На світовому ринку ціна палива JET А-1 в 2 півріччі 2022 коливалась на рівні 1 000 доларів за тонну. Більш складне паливо для F-16 продають трохи дорожче.

А от 43 000 грн, за які "Енергомед+" купляв тонну авіапалива, виглядає аж занадто низькою ціною. І пояснити її може інше розслідування БЕБ. Бюро почало його ще до початку широкомасштабного вторгнення БЕБ. Мова про масштабне ухилення від сплати акцизу компаніями з орбіти "Трейд коммодіті" — ТОВ "Торум" та ТОВ "Бром-Кор". За даними БЕБ, вони "організували протиправну схему із ввезення та реалізації на митній території України товару "Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1". Це паливо вони постачали транзитом через ТОВ "ЕКСОН ЮК" та кілька інших компаній на адресу ПАТ НТК "Електронприлад". Підконтрольний ФДМУ отримувач має пільги по сплаті акцизу. Тому його ніхто і не сплачував. Проте поставки, на думку слідчих, були фіктивними, а саме авіапаливо на папері перетворювалось на "універсальний органічний розчинник" та опинялось на нафтобазах "Трейд коммодіті". То ж "Енергомед+" купляв паливо, яке було завезено по старому курсу, до того ж без акцизу. Можливо, саме його і купило Міноборони.

Власне закупівлі, звісно, були неконкурентними. Міноборони просто обрало постачальника і підписало з ним контракти. Тоді це мало законні підстави. 28 лютого 2022 року Кабмін дозволив не застосовувати тендерні процедури під час оборонних закупівель. Проте у квітні цього року набула чинності нова редакція Закону "Про оборонні закупівлі", яка зобов’язала оборонців до 22 червня прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року. І от що цікаво. Підписані контракти з "Енергомед+" і досі залишаються таємницею. Інформація про них відсутня в Prozorro.

Чому керівництво МОУ саботувало висвітлення цих закупівель? Можливо, через контроверсійну репутацію людей, які стояли за ТОВ "Енергомед+". За даними з держреєстрів, єдиним власником цієї компанії, яка прописана в м. Олександрія Кіровоградської області, є житель м. Кам’янське Костянтин Арсентьєв. Він вже згадувався в ЗМІ в 2018 році як номінальний власник двох АЗС в Кам’янському. Вони працювали под ТМ SKY та входили в групу "Трейд коммодіті". За даними БЕБ, фактичною адресою ТОВ "Енергомед+" є офісний центр на вул. Старокозацька, 49 в Дніпрі. Саме там базується Адвокатське бюро Романа Могили. Того самого Могили, який в 2017 році був директором по зв’язкам з громадськістю "Трейд коммодіті" та вів юридичне супроводження цієї компанії. Нарешті, власником цього офісного центру є ТОВ "Капітал ХХІ Сторіччя". Його співвласники — Мар’яна Капелька та Дмитро Львов. Перша є дочкою Едуарда Капельки — людини, яку ЗМІ описують як менеджера, який очолював різні компанії групи "Трейд Коммодіті". Другий донедавна був власником вказаного вище ТОВ "ЕКСОН ЮК", яке продавало ТОВ "Енергомед+" авіаційне паливо.

Під час обшуку в цьому офісному центру, БЕБ вилучило пару десятків печаток. В тому числі тісно пов’язаних з "Трейд коммодіті" структур — ТОВ "Нафта Кепітал Груп" та ТОВ "Фірма "Фідея", а також ТОВ "Роадхаус Корпорація" та ТОВ "Славойл". Співвласником двох останніх структур є Світлана Бевз — екс-член наглядової ради ПрАТ "Нест", яким володіють брати Всеволод та Володимир Трофименко. Останній, як відомо, в 2017 році назвав себе інвестором "Трейд коммодіті", після чого був затриманий НАБУ, але згодом вийшов на свободу.

Отже підлеглі Резнікова під час війни купили паливо по завищених цінах у вкрай сумнівної компанії, яка мала відношення до скомпрометованого постачальника Міноборони часів Петра Порошенка в 2020 році. Доречі, за часів Порошенка через паливні схеми підозри отримали заступник міністра оборони Ігор Павловський та директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Володимир Гулевич, а згодом і Володимир Трофименко. Всі досі на свободі. Скандальна "Трейд коммодіті", винна податківцям мільйони гривень, стала банкрутом. Тепер за справу взялось БЕБ. Можливо, це розслідування дасть більш вагомі результати. В матеріалах справи фігурує неназвана особа, яка здійснювала "фактичну координацію "тіньової сторони" фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Енергомед+" та Департаментом державних закупівель Міністерства оборони України за вищезазначеними договорами. В перекладі на людську мову це називається "відкат". Який отримали службові особи Міністерства оборони України. Під час великої війни.