Не только куртки с яйцами: чиновники Минобороны нажились на дерзкой схеме поставки топлива для ВСУ на 3 млрд грн во время войны

Минобороны купило топлива почти на 3 млрд грн у компании, за которой торчат уши скандальной группы "Трейд коммодити" Владимира Трофименко и Андрея Адамовского. Теперь эту сделку расследует Бюро экономической безопасности.

"Некоторые политики, псевдоактивисты или люди, привыкшие жить, получая грантовую помощь, просто себе не осознают этого (опасность "внутренних распрей" во время войны). Им главное ругательства, просмотры в фейсбуке". Так прокомментировал многочисленные обвинения в процветании коррупционных схем в Минобороны бывший министр Алексей Резников в одном из последних интервью. По слухам именно отрыв министра от реальности окончательно вывел из себя Президента Владимира Зеленского. И в начале сентября глава государства объявил о желании убрать Резникова с должности. Что и произошло на прошлой неделе, когда ВР уволила его, назначив новым главой МОУ Рустема Умерова.

Одним из катализаторов отставки Резникова стал так называемый "курткогейт". Скандал с закупкой Минобороны в прошлом году по якобы завышенным ценам зимних курток и штанов для ВСУ на сумму около 950 млн грн у турецкого посредника Vector Avia загорелся несколько месяцев назад. Неудивительно, ведь турецкая компания была связана с племянником народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая. И знаете что? Куртки — это мелочь.

В Министерстве обороны была организована еще большая закупочная афера под самым носом у Резникова. Сумма – почти 3 млрд грн. И стоящие по схеме люди, похоже, имели прямое отношение к самому скандальному поставщику горючего для Минобороны времен Петра Порошенко — компании "Трейд коммодити". Той самой, что появившись с воздуха в 2016 году, стала крупнейшим поставщиком топлива для "Укрзализныци" и Минобороны, получив со своими клонами более 17 млрд грн дохода. А, собственно, инвесторы "Трейд коммодити" Владимир Трофименко и Андрей Адамовский оказались связанными с тогдашними влиятельными нардепами от БПП Александром Грановским (еще в 2019 году НАБУ объявило его в розыск) и Игорем Гринивым.

Обнаружило сделку Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое уже приступило к расследованию в рамках уголовного производства № 72023100200000006 по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Об этом стало известно с постановления Киевского апелляционного суда от 4 сентября.

Внимание следователей БЭБ привлек малоизвестное ООО "Энергомед+". В прошлом году эта компания заключила с Минобороны договоры на поставку авиационного топлива JET А-1 на 735,6 млн грн и бензина А-80 на 2 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины. Подписывал контракты печально известный подполковник Богдан Хмельницкий, которому по другому эпизоду (дело о закупке некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн) еще в начале 2023 г. было объявлено подозрение. Именно он купил знаменитые яйца по 17 грн. Но история с топливом еще более интересна.

"Установлено, что Министерство обороны Украины в течение 01.06.2022 — 05.12.2022 перечислило ООО "Энергомед+" денежные средства на общую сумму 2 521 066 799,97 грн., в том числе НДС — 209 043 175,05 грн. имеющееся нарушение ООО "Энергомед+" Налогового кодекса Украины, что привело к занижению налоговых обязательств по НДС при реализации Министерству обороны Украины горючего в период с июля 2022 по январь 2023 на общую сумму 238 875 362 грн", — цитирует суд выводы следователей.

Заработки на этой схеме были большими. По данным Государственной налоговой службы Украины, "Энергомед+" покупал авиационное топливо у связанного с ним посредника ООО "ЭКСОН ЮК" по цене 43 000 грн за тонну, после чего продавал его Минобороны уже по 61 000 грн за тонну. Если перевести по курсу, то получится около 2 000 долларов по состоянию на июнь 2022 и 1 500 долларов – на декабрь 2022). На мировом рынке цена топлива JET А-1 во 2 полугодии 2022 года колебалась на уровне 1 000 долларов за тонну. Более сложное топливо для F-16 продается немного дороже.

А вот 43 000 грн, за которые "Энергомед+" покупал тонну авиатоплива, выглядит слишком низкой ценой. И объяснить ее может другое расследование БЭБ. Бюро начало его еще до начала широкомасштабного вторжения БЭБ. Речь о масштабном уклонении от уплаты акциза компаниями с орбиты "Трейд коммодити" — ООО "Торум" и ООО "Бром-Кор". По данным БЭБ, они "организовали противоправную схему по ввозу и реализации на таможенной территории Украины товара "Топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1". Это топливо они снабжали транзитом через ООО "ЭКСОН ЮК" и несколько других компаний в адрес ПАО НТК" Электронприбор". Подконтрольный ФГИУ получатель имеет льготы по уплате акциза. Поэтому его никто и не платил. Однако поставки, по мнению следователей, были фиктивными, а само авиатопливо на бумаге превращалось в "универсальный органический растворитель" и оказывалось на нефтебазах "Трейд коммоди". "Энергомед+" покупал топливо, которое было завезено по старому курсу, к тому же без акциза, возможно, именно его и купило Минобороны.

Собственно, закупки, конечно, были неконкурентными. Минобороны просто выбрало поставщика и подписало с ним контракты. Тогда это имело законные основания. 28 февраля 2022 года Кабмин разрешил не применять тендерные процедуры при оборонных закупках. Однако в апреле этого года вступила в силу новая редакция Закона "Об оборонных закупках", которая обязала защитников до 22 июня отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года. И вот что любопытно. Подписанные контракты с "Энергомед+" до сих пор остаются тайной. Информация о них отсутствует в Prozorro.

Почему руководство МОУ саботировало освещение этих закупок? Возможно, из-за контроверсионной репутации людей, стоявших за ООО "Энергомед+". По данным из госреестров, единственным владельцем этой компании, прописанной в г. Александрия Кировоградской области, является житель г. Каменское Константин Арсентьев. Он уже упоминался в СМИ в 2018 году как номинальный владелец двух АЗС в Каменском. Они работали под ТМ SKY и входили в группу "Трейд коммодити". По данным БЭБ, фактическим адресом ООО "Энергомед+" является офисный центр по ул. Староказацкая, 49 в Днепре. Там базируется Адвокатское бюро Романа Могилы. Того же Могилы, который в 2017 году был директором по связям с общественностью "Трейд коммодити" и вел юридическое сопровождение этой компании. Наконец, владельцем этого офисного центра является ООО "Капитал XXI века". Его совладельцы – Марьяна Капелька и Дмитрий Львов. Первая является дочерью Эдуарда Капельки — человека, который СМИ описывают как менеджера, возглавлявшего разные компании группы "Трейд Коммодити". Второй недавно был владельцем указанного выше ООО "ЭКСОН ЮК", которое продавало ООО "Энергомед+" авиационное топливо.

Во время обыска в этом офисном центре БЭБ изъяло пару десятков печатей. В том числе тесно связанных с "Трейд коммодити" структур — ООО "Нефть Кэпитал Груп" и ООО "Фирма "Фидея", а также ООО "Роадхаус Корпорация" и ООО "Славойл". Совладельцем двух последних структур является Светлана Бевз — экс -член наблюдательного совета ЧАО "Нест", которым владеют братья Всеволод и Владимир Трофименко.Последний, как известно, в 2017 году назвал себя инвестором "Трейд коммодити", после чего был задержан НАБУ, но впоследствии вышел на свободу.

Так что подчиненные Резникова во время войны купили топливо по завышенным ценам у крайне сомнительной компании, имевшей отношение к скомпрометированному поставщику Минобороны времен Петра Порошенко в 2020 году. Кстати, во времена Порошенко из-за топливных схем подозрения получили заместитель министра обороны Игорь Павловский и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Владимир Гулевич, а впоследствии и Владимир Трофименко. Все до сих пор на свободе. Скандальная "Трейд коммодити" задолжала налоговикам миллионы гривен и стала банкротом. Теперь за дело взялось БЭБ. Возможно, это расследование даст более весомые результаты. В материалах дела фигурирует неназванное лицо, которое "осуществляло фактическую координацию "теневой стороны" финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО "Энергомед+" и Департаментом государственных закупок Министерства обороны Украины по вышеупомянутым договорам. В переводе на человеческий язык это называется "откат". Должностным лицам Министерства обороны Украины. Во время большой войны.