Россияне опять уронили авиабомбу? В Новой Каховке мощнейший взрыв во дворе многоэтажек (видео)

К сожалению, по предварительным и неофициальным данным, уже есть погибшие

Во временно оккупированной Новой Каховке раздался мощнейший взрыв. Его эпицентром стал двор жилых многоэтажек.

Так, по данным известного украинского журналиста Дениса Казанского. Причиной взрыва стала российская авиабомба, "которая видимо сорвалась с самолета". Он отметил, что ранее такое уже происходило в Белгороде и в Донецке.

"Пропагандисты конечно сейчас все свалят на Украину и расскажут, что это "фашисты специально по мирным бьют", — прогнозирует журналист.

К сожалению, по его данным, уже известно о погибших.

О прилете авиабомбы пишет и популярный блогер Сергей Стерненко.

Российское издание Astra, ссылаясь на информацию оккупационных "властей" Новой Каховки, пишет, что в результате взрыва оказались повреждены четыре многоквартирных дома.

"Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Обновлено: информацию о погибших уже подтверждают и оккупанты. Так по словам "главы Новокаховского городского округа" один человек погиб и еще трое ранены.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 14 сентября ударили по Херсонщине. Погиб шестилетний мальчик, его 13-летний брат в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.