Война — день 568: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают терроризировать города дронами-камикадзе

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает свое контрнаступление с целью отбить у россиян оккупированные территории и имеет успехи на ряде направлений, в частности, возле Бахмута. При этом оккупанты тоже пытаются проводить свое встречное наступление возле Купянска, хотя это для них оборачивается большими потерями. Вместе с тем россияне не прекращают обстрелы украинских городов и используют для этого БПЛА и ракеты

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 После объявления тревоги в Днепре был слышен взрыв. Угроза БПЛА сохраняется для Запорожской и Днепропетровской областей

00:00 Группа российских беспилотников направляется в сторону Кривого Рога через Николаевскую и Херсонскую области, предупреждают в Воздушных силах ВСУ

Информацию за 11 сентября смотрите по ссылке: Война — день 565: оккупанты теряют позиции под давлением ВСУ на юге и не только

С данными за 12 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 566: ВСУ имеют существенный прогресс на некоторых направлениях

О том, что происходило 13 сентября, читайте в материале: Война — день 567: мощная "бавовна" в Крыму, оккупанты продолжают обстрел городов