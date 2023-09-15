Оккупанты прекратили "мясные штурмы" на Востоке: в ВСУ рассказали, чем их заменили

За последние сутки украинским военным удалось ликвидировать десятки захватчиков и множество техники

На участке фронта Купянск-Лиман российские оккупанты перестали использовать "мясные" штурмы, а вместо этого применяют артиллерию. Однако даже с учетом изменения тактики успехов у захватчиков по-прежнему нет.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш. По его словам, в последнее время на этом направлении прекратились боевые столкновения. Однако ожесточенные авианалеты и обстрелы продолжаются.

За одни сутки, как отмечается Евлаш, зафиксировано 514 обстрелов и 11 авианалетов. Тем временем украинским военным удалось ликвидировать 48 оккупантов, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, две системы "Град", два дрона-камикадзе "Ланцет", реактивную систему "Ураган", установки "Мста-Б" и "Мста-С", а также грузовик с боеприпасами.

"Успехов у рф нет. Противник изменил тактику: вместо мясных штурмов применяют артиллерию, нет огневых валов, экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент", — подчеркнул Евлаш.

Стоит добавить, что так называемые "мясные" штурмы российские оккупанты используют следующим образом — они наступают за счет большого количества живой силы и бросают в бой много своей техники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные имеют очередной успех на фронте. Они продвинулись в одном направлении и закрепились на новых позициях южнее Работино и западнее Вербового.