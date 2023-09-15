Будет новый рекорд? ВСУ массово "выносят" несколько видов российской техники

В сентябре могут быть сразу три рекорда

В ходе контрнаступления ВСУ Украина устроила оккупантам настоящую "прожарку". Сентябрь 2023 может оказаться богатым на рекорды по уничтоженной вражеской технике.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что, согласно сводкам Генштаба, только за первую половину этого месяца уже имеются как минимум три показателя уничтоженной техники, которые могут намекать на рекорды. Первый — это ствольная артиллерия противника. Её только за две недели сентября "вынесли" аж 442 единицы.

"Если вынос ствольной артиллерии продолжится такими же темпами, то к концу сентября однозначно будет рекорд, как минимум превышающий 750 ед.", — отмечает Коваленко.

По его мнению, это явление обусловлено тем, что по ряду направлений российская артиллерия оказывается на предельно невыгодных позициях, низинах, открытых площадях. Кроме того большая часть российской ствольной артиллерии это сегодня немобильные буксируемые гаубицы, а это, считает обозреватель, так же влияет на степень потерь по результату контрбатарейной борьбы.

Второй ожидаемый рекорд — потери РСЗО. На сегодняшний день это 39 единиц и "до конца месяца их может быть более 70".

"Эти потери обусловлены тем, что из-за критического дефицита ствольной артиллерии по ряду направлений, оккупанты вынуждены подтягивать РСЗО ближе к линии фронта. Кроме того, украинские войска с недавних пор стали регулярно применять высокоточные М142 HIMARS для точечного отстрела РСЗО россиян", — указывает эксперт.

Третий вероятный рекорд — это автотранспорт (483 единицы).

"Конечно, сложно будет превзойти мартовский результат 2022, когда российские логистические колонны выносились нон-стоп, но как минимум второе место уже гарантировано этому показателю, что так же не удивительно. Логистика ужимается.

В последние месяцы логистика для оккупантов становится весьма проблемной и опасной. Большая часть артерий находятся если не под полным огневым контролем, то как минимум под регулярным воздействием", — пишет Коваленко.

Стоит отметить, что количество потерь армии рф по состоянию на 15 сентября выглядит следующим образом:

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о последних успехах ВСУ на фронте.