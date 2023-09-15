Еще один освобожденный населенный пункт и не только: что известно о последних успехах ВСУ (карта)
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Наши защитники продолжают освобождать территории
Украинские военные продолжают контрнаступление на западе Запорожской области и в районе Бахмута. 14 сентября им удалось продвинуться на Бахмутском направлении и освободить Андреевку Донецкой области.
Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ. Там отметили, что наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
"В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.
Также информацию об успехах ВСУ подтверждают и в Институте изучения войны. Там рассказали, что также успехи есть в районе Курдюмовки под Бахмутом.
По данным Генштаба ВСУ, на Мелитопольском направлении Силы обороны вели наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Там наши военные наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.
Подтверждают успешные действия наших защитников и свежие карты, опубликованные DeepState.
Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ преуспевают на нескольких участках фронта.