Получили плацдарм: в ВСУ объяснили, почему так важно освобождение Клещиевки

В ВСУ рассказали об "очень мощном поражении" россиян

В воскресенье, 17 сентября, украинские военные официально сообщили об освобождении населенного пункта Клещиевка, что неподалеку от Бахмута. Возвращение этого населенного пункта под контроль Украины позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Так в эфире единого марафона новостей начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш озвучил официальное подтверждение освобождение населенного пункта.

По его словам, бойцы сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, среди которых разминирование территории. При этом Евлаш говорит, что оккупанты на этом направлении получили "очень мощное поражение" для целого ряда подразделений.

"Так, сейчас мы получили для себя плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", — сообщил он.

В частности, представитель ВСУ отметил, что украинские военные смогут получить контроль над логистическими маршрутами, по которым оккупанты снабжают группировку в Бахмуте. Также ВСУ станет легче продвигаться вглубь позиций противника и наносить удары по более отдаленным объектам россиян.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ имеют успехи не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском направлении.