Украинские военные освободили важный населенный пункт под Бахмутом: записали первое видео оттуда

Населенный пункт получил серьезные повреждения

Силы обороны Украины (СОУ) подтвердили освобождение населенного пункта Клещиевка, который расположен под Бахмутом. Слухи об этом ходили уже несколько дней, однако подтверждение этому поступило только сейчас.

Соответствующее подтверждение было обнародовано в Facebook 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая принимала участие в боях за этот населенный пункт.

Отмечается, что освобождали Клещиевку также 5 отдельная штурмовая бригада ВСУ и объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють".

В сообщении указано, что хоть СОУ и вернули туда украинский флаг, но противник продолжает вести обстрелы со всех доступных средств огневого поражения.

Как сообщалось ранее, 15 сентября информацию об освобождении Клещиевки обнародовали белорусские добровольцы из Полка Калиновского, однако позже соответствующее сообщение было удалено. Утром 17 сентября на освобождение населенного пункта намекнул глава Офиса президента Андрей Ермак, обнародовавший фотографию украинских бойцов на фоне разрушенной церкви, которую также видно на видео выше.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ имеют успехи не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском направлении.