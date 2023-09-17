Война — день 571: ВСУ имеют успехи на ряде направлений, а рф продолжает обстреливать города Украины

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают проводить контрнаступление и добиваются успеха на ряде направлений, включая Бахмутское и Мелитопольское. При этом среди российских пропагандистов растет обеспокоенность по поводу увеличения случаев пересечения Днепра отдельными группами ВСУ, поскольку в случае масштабной атаки там россиянам оборону держать некому. Вместе с тем с наступлением холодов можно ждать и возобновления террористических ударов по энергосистеме Украины, а ракет у оккупантов хоть и стало меньше, но они все еще есть.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне подняли в воздух 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Если это боевой вылет, то на пусковых рубежах они будут после 2:00.

Информацию за 14 сентября смотрите по ссылке: Война — день 568: оккупанты несут тяжелые потери, но продолжают терроризировать города дронами-камикадзе

С данными за 15 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 569: ВСУ продвигаются в контрнаступлении и готовятся возвращать Крым

О том, что происходило 16 сентября, читайте в материале: Война — день 570: ВСУ освобождают территории, а оккупанты меняют тактику