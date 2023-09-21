В Мелитополе разбомбили базу оккупантов, ранен командир армии и десятки офицеров: фото

В результате удара случился пожар

Служба безопасности Украины и Вооруженные силы ударили по секретной базе российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Проведенная операция дала блестящие результаты.

Известно, что ранения получил командующий 58 армией рф, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников в СБУ.

Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Затем эту информацию они передали военным, после чего вместе с ними отработали по цели.

Среди пострадавших в результате происшествия еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них – точно отправились "на концерт кобзона".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны серьезные разрушение после удара по командному пункту Черноморского флота рф во временно оккупированном Крыму. На этих фото можно заметить, что часть здания была уничтожена полностью, а вторая серьезно повреждена. В этом месте размещен 744-й Центр связи Командования ЧФ рф.