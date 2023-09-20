Взрыв на топливном резервуаре в Сочи: появилось видео удара беспилотника

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет

Утренний пожар в топливном резервуаре в Сочи случился в результате атаки беспилотника. Местные жители говорили о том, что слышали хлопки перед возгоранием, но в рф, комментируя событие, ничего не упоминали об этой важной детали.

Об этом в среду, 20 сентября, пишет Telegram-канал Readovka, публикуя соответствующее видео. Отмечается, что момент взрыва в топливном резервуаре попал на камеры. На видео заметен интересный с попаданием БПЛА момент.

"Сегодня утром в Сочи произошел взрыв в топливном резервуаре — этот момент попал на камеры видеонаблюдения. На видео заметно, как в какой-то момент беспилотник врезается в поверхность резервуара и происходит взрыв", — говорится в сообщении.

Также было опубликовано другое видео, на котором показали обломки того самого беспилотника, внезапно устроившего сегодня пожар на российском курорте.

К слову, пожар уже ликвидирован, а пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что возле знаменитой Останкинской башни в москве случился пожар. Очевидцы утверждают, что перед этим слышали хлопки.