Огонь не могут затушить несколько часов

В российской Самаре вспыхнул масштабный пожар. Дым виднеется из различных уголков города.

По данным российских СМИ, пламя охватило один из корпусов бывшего Самарского подшипникового завода-9, который находится возле местного рынка. Площадь пожара составляет по меньшей мере 500 кв. метров

Российские МЧСники сообщают, что на территории предприятия якобы загорелось масло. Изначально пламя охватило площадь 100 кв. м, но позже она увеличилась. В местной прокуратуре уточнили, что очаг возгорания находился в подвальном помещении бывшего ГПЗ № 9. Пламя не могут потушить несколько часов. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Как отметил офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, подшипники — важные детали огромного количества техники, в том числе и военной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Краснодаре случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Краснодарэконефть". Огнем было охвачено порядка 20 квадратных метров. В сети опубликовали множество видео, на которых видно, как густой черный дым начал подниматься вверх над территорией завода.

Также мы сообщали о мощном пожаре, вспыхнувшем на железнодорожном вокзале в российской Уфе. Виновником возгорания там тоже стало топливо, вернее цистерны с ним.