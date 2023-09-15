В росії нова потужна пожежа, горить один із заводів: відео

Вогонь не можуть загасити кілька годин

У російській Самарі спалахнула масштабна пожежа. Дим видніється з різних куточків міста.

За даними російських ЗМІ, полум’я охопило один із корпусів колишнього Самарського підшипникового заводу-9, що знаходиться біля місцевого ринку. Площа пожежі становить щонайменше 500 кв. метрів

Російські МНСники повідомляють, що на території підприємства нібито зайнялося масло. Спочатку полум’я охопило площу 100 кв. м, але згодом вона збільшилася. У місцевій прокуратурі уточнили, що осередок займання знаходилося у підвальному приміщенні колишнього ГПЗ № 9. Полум’я не можуть загасити кілька годин. Про загиблих чи постраждалих не повідомлялося.

Як зазначив офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін, підшипники — важливі деталі величезної кількості техніки, зокрема й військової.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Краснодарі сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Краснодареконєфть". Вогнем було охоплено близько 20 квадратних метрів. У мережі опублікували безліч відео, на яких видно, як густий чорний дим почав підніматися нагору над територією заводу.

Також ми повідомляли про потужну пожежу, яка спалахнула на залізничному вокзалі в російській Уфі. Винуватцем займання там теж стало паливо, вірніше цистерни з ним.