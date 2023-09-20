Вибух на паливному резервуарі у Сочі: з’явилося відео удару безпілотника
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Загоряння ліквідовано, постраждалих немає
Ранкова пожежа в паливному резервуарі в Сочі сталася внаслідок атаки безпілотника. Місцеві жителі говорили про те, що чули хлопки перед загорянням, але у рф, коментуючи подію, нічого не згадували про цю важливу деталь.
Про це у середу, 20 вересня, пише Telegram-канал Readovka, публікуючи відповідне відео. Зазначається, що момент вибуху у паливному резервуарі потрапив на камери. На відео помітний цікавий із влученням БПЛА момент.
"Сьогодні вранці в Сочі стався вибух у паливному резервуарі — цей момент потрапив на камери відеоспостереження. На відео помітно, як у якийсь момент безпілотник врізається в поверхню резервуара і відбувається вибух", — йдеться у повідомленні.
Також було опубліковано інше відео, на якому показали уламки того самого безпілотника, який раптово влаштував сьогодні пожежу на російському курорті.
До речі, пожежа вже ліквідована, а постраждалих внаслідок події немає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що біля знаменитої Останкінської вежі в Москві сталася пожежа. Очевидці стверджують, що перед цим чули хлопки.