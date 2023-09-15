Нова потужна пожежа в росії: над Ростовом клуби диму, що відбувається (відео)

Площа пожежі складає 200 "квадратів"

У російському Ростові-на-Дону палає склад із будівельними матеріалами на ринку "Алмаз" на Аксайському проспекті, 15. Величезний стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від епіцентру пожежі.

Відео та фото пожежі діляться у мережі. Інформації про жертв зараз немає, причини займання також невідомі.

Прямо зараз полум'я розгоряється на території за будівельним магазином "Дон-Інтер" — неподалік ринку "Класик" та закритого комплексу "Атлант", повідомляють у місцевих Telegram-каналах. За оперативними даними, площа займання становить 200 кв.м, йому надано другий ранг складності. На місце пожежі вже виїхали рятувальники, газовики та електрики. 24 рятувальники та 6 пожежних машин зараз намагаються локалізувати спалах.

Причина пожежі наразі невідома, як і інформація про наявність жертв. Місцеві мешканці повідомляють, що дим від пожежі видно в інших районах. Рух на дорозі біли ринку "Алмаз" утруднено, через що виникли затори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вдень у росії сталася ще одна масштабна пожежа — у Самарі спалахнув завод. Причиною пожежі нібито стало займання олії.