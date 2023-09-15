Новый мощный пожар в росии: над Ростовом клубы дыма, что происходит (видео)

Площадь пожара составляет 200 "квадратов"

В российском Ростове-на-Дону полыхает склад со строительными материалами на рынке "Алмаз" на Аксайском проспекте, 15. Огромный столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра пожара.

Видео и фото пожара делятся в сети. Информации о жертвах сейчас нет, причины возгорания также неизвестны.

Прямо сейчас пламя разгорается на территории за строительным магазином "Дон-Интер" — недалеко от рынка "Классик" и закрытого комплекса "Атлант", сообщают в местных Telegram-каналах. По оперативным данным, площадь возгорания составляет 200 кв.м, ему присвоен второй ранг сложности. На место пожара уже выехали спасатели, газовики и электрики. 24 спасателя сейчас пытаются локализовать возгорание.

Причина пожара неизвестна, как и информация о наличии жертв. Местные жители сообщают, что дым от пожара виден в других районах. Движение на дороге было на рынке "Алмаз" затруднено, из-за чего возникли пробки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что днем в россии случился еще один масштабный пожар — в Самаре загорелся завод. Причиной пожара якобы стало возгорание масла.