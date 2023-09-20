Горить біля аеропорту: на відомому російському курорті — серйозна пожежа (відео)

Перед пожежею місцеві жителі чули звук вибуху

На території росії продовжують спалахувати серйозні пожежі — вранці середи, 20 вересня, це сталося на території відомого курортного міста Сочі. За наявними даними, вогонь поширюється поблизу аеропорт "Алдер". Найімовірніше, загоряння охопило топливний резервуар.

Перші подробиці повідомив Telegram-канал Mash. Зазначається, що інцидент відбувся після п'ятої ранку (за московським часом). Перед пожежею начебто було чути потужний звук вибуху, який став своєрідним будильником для багатьох жителів Сочі.

Наразі росіяни переконують, що загоряння сталося на одній із автозаправних станцій компанії "Роснефть". Саме начебто тут спалахнула цистерна із топливом.

Є дані, що пожежа начебто охопила територію площею 96 квадратних метрів. При цьому представники місцевої влади запевняють — ні постраждалих, ні загрози подальшого розповсюдження вогню нібито немає.

Наразі над містом підіймається величезний стовп диму, рятувальники намагаються ліквідувати наслідки загоряння.

Сочі на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про серйозну пожежу під Саратовим, де стався вибух на одному із російських газопроводів. Інцидент начебто відбувся через розгерметизацію промислового об'єкту.

Також ми писали про пожежу у Москві, котра сталася поблизу відомої Останкінської вежі.