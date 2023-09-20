Горит возле аэропорта: на известном российском курорте – серьезный пожар (видео)

Перед пожаром местные жители слышали звук взрыва

На территории россии продолжают вспыхивать серьезные пожары – утром среды, 20 сентября, это произошло на территории известного курортного города Сочи. По имеющимся данным, огонь распространяется вблизи аэропорта "Алдер". Скорее всего, возгорание охватило топливный резервуар.

Первые подробности сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что инцидент произошел после пяти утра (по московскому времени). Перед пожаром вроде бы был слышен мощный звук взрыва, который стал своеобразным будильником для многих жителей Сочи.

В настоящее время россияне утверждают, что возгорание произошло на одной из автозаправочных станций компании "Роснефть". Именно вроде бы здесь вспыхнула цистерна с топливом.

Есть данные, что пожар вроде бы охватил территорию площадью 96 квадратных метров. При этом представители местных властей уверяют — ни пострадавших, ни угрозы дальнейшего распространения огня якобы нет.

Над городом поднимается огромный столб дыма, спасатели пытаются ликвидировать последствия возгорания.

Сочи на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном пожаре под Саратовым, где произошел взрыв на одном из российских газопроводов. Инцидент вроде бы произошел из-за разгерметизации промышленного объекта.

Также мы писали о пожаре в Москве, который произошел вблизи известной Останкинской башни.