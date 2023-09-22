Новые взрывы в Севастополе и не только: куда в этот раз прилетает от ВСУ, подробная карта

Сегодня в Крыму "день "бавовны"

Днем 22 сентября ВСУ нанесли массированный удар по временно оккупированному Крыму. Досталось, в частности, штабу Черноморского флота рф.

Стоит отметить, что сообщений о "хлопках" и пожарах было действительно очень много. Поэтому "Телеграф" сделал карту "бавовны".

Атака на Крым 22 сентября оказалась одной из самых масштабных. Главная цель — штаб ЧФ рф, по данным из местных пабликов, горит до сих пор (на момент публикации).

Только за пол дня в сети появлялись сразу несколько сообщений о взрывах из разных уголков оккупированного полуострова. В частности, говорилось о прилетах по ремонтной базе оккупантов в Бахчисарайском районе. Пожары также охватили множество территорий. Они вспыхивали точечно по разные стороны трассы Таврида, которая идет из Севастополя. О их причинах пока ничего не сообщалось.

Стоит отметить, что атака, вероятно, продолжается до сих пор. Некоторые Telegram-каналы пишут о взрывах вблизи города Саки, а также в Севастополе. По неподтвержденной информации в последнем мог быть прилет по ТЭЦ.

Напомним, о том, каких ракетных и беспилотных "сюрпризов" россиянам ждать от украинских военных "Телеграфу" рассказал эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев. Его мнение вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Напомним, что о подробностях удара по Крыму вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.