Удар по штабу Черноморского флота рф: ВСУ сделали заявление, а россияне грозят ядеркой и атакой на Киев

Число погибших у рф якобы уменьшается

В Украине в восторге от атаки на штаб Черноморского флота рф, а вот россияне нет. Они с грустью смотрят на новые фото своих разрушенных зданий и пишут гневные посты в сети. А тем временем атака еще и не закончилась.

"Телеграф" собрал последние новости "бавовны" в Крыму и реакции россиян. И того и другого накопилось еще много.

Что со штабом ЧФ рф

На момент публикации, согласно данным местных пабликов, пожар до сих пор не удалось ликвидировать. Дым над Севастополем поднимается на десятки метров.

Согласно информации OSINT-сообщества InformNapalm, в ходе ракетной атаки штаб ЧФ рф могло пробить вплоть до подвала, "а может быть и ниже". О "значительных" повреждения пишет также и российский сайт "Медуза".

При этом, стоит отметить, что потери у рф, по словам их Минобороны, только уменьшаются. Теперь единственный погибший, о котором заявляли там ранее, считается "пропавшим без вести".

В ВСУ уже официально признали удар по штабу ЧФ рф.

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук написал следующее:

"Мы же обещали, что "продолжение следует…" Поэтому пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил!"

Тем временем в сети появляется все больше видео сегодняшней атаки. На кадрах, снятых очевидцем, можно услышать целую канонаду из взрывов.

Другие инциденты в Крыму

По данным местных Telegram-каналов, еще один прилет пришелся прямо ремонтной базе российских грузовиков в Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района.

В этом же районе увеличивается число пожаров. Точная их причина пока неизвестно, но, возможно, ею являются падения осколков.

Иногда из очагов этих пожаров можно услышать взрывы.

В это же время местные жители сообщают о якобы попадании в еще две воинские части в Бахчисарае. Информация на момент выхода публикации пока ничем не подтверждена.

"Власти" Севастополя сообщили о том, что движение личного и общественного транспорта в центр города ограничено.

Реакция z-патриотов и путинистов

Российский писатель и политический деятель герман садулаев обвинил в атаке "укроамериканцев". Он обижается на то, что власти рф ничего за это не сделают в ответ и очень хочет ядерного удара.

Бывший командующий ЧФ владимир комоедов в комментария пропагандистам размечтался об ответной атаке. Он грозится ударом по зданиям генштаба и минобороны Украины в Киеве и администрации Зеленского.

Рядовые путинисты тоже очень огорчились.

Напомним, о том, каких ракетных и беспилотных "сюрпризов" россиянам ждать от украинских военных "Телеграфу" рассказал эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев. Его мнение вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Предыдущие новости об атаке на штаб ЧФ рф вы можете прочитать, перейдя по ссылке.