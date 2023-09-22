Удар по штабу Чорноморського флоту рф: ЗСУ зробили заяву, а росіяни погрожують ядеркою та атакою на Київ

Число загиблих у рф нібито зменшується

В Україні в захваті від атаки на штаб Чорноморського флоту рф, а ось росіяни — ні. Вони з сумом дивляться на нові фото своїх зруйнованих будівель і пишуть гнівні пости в мережі. А тим часом атака ще не закінчилася.

"Телеграф" зібрав останні новини "бавовни" у Криму та реакції росіян. І того, й іншого накопичилося ще багато.

Що зі штабом ЧФ рф

На момент публікації, за даними місцевих пабліків, пожежу досі не вдалося ліквідувати. Дим у Севастополі піднімається на десятки метрів.

Згідно з інформацією OSINT-спільноти InformNapalm, в ході ракетної атаки штаб ЧФ рф могло пробити аж до підвалу, "а може бути і нижче". Про "значні" ушкодження пише також і російський сайт "Медуза".

При цьому, варто зазначити, що втрати в росії, за словами їх Міноборони, лише зменшуються. Тепер єдиний загиблий, про якого заявляли там раніше, вважається "зниклим безвісти".

У ЗСУ вже офіційно визнали удар по штабу ЧФ рф.

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук написав таке:

"Ми ж обіцяли, що "далі буде…" Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил!".

Тим часом у мережі з’являється все більше відео сьогоднішньої атаки. На кадрах, знятих очевидцем, можна почути цілу канонаду із вибухів.

Інші інциденти у Криму

За даними місцевих Telegram-каналів, ще один приліт припав прямо на ремонтну базу російських вантажівок в Ароматненському сільському поселенні Бахчисарайського району.

У цьому районі збільшується кількість пожеж. Точна їхня причина поки що невідома, але, можливо, нею є падіння уламків.

Іноді із осередків цих пожеж можна почути вибухи.

У цей же час місцеві жителі повідомляють про нібито попадання в ще дві військові частини в Бахчисараї. Інформація на момент виходу публікації поки що нічим не підтверджена.

"Влада" Севастополя повідомила про те, що рух особистого та громадського транспорту до центру міста обмежений.

Реакція z-патріотів та путіністів

Російський письменник та політичний діяч герман садулаєв звинуватив в атаці "укроамериканців". Він ображається на те, що влада рф нічого за це не зробить у відповідь і дуже хоче ядерного удару.

Колишній командувач ЧФ володимир комоєдов у коментарі пропагандистам розмріявся про атаку у відповідь. Він погрожує ударом по будинках генштабу та міноборони України в Києві та адміністрації Зеленського.

Пересічні путіністи теж дуже засмутилися.

Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Попередні новини про атаку на штаб ЧФ рф ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.