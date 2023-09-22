Байден согласен дать Украине ATACMS, но есть нюанс: о каких ракетах речь (инфографика)

ВСУ смогут достать позиции россиян на расстоянии 300 км

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил ему о том, что готов отправить в Украину ракеты большой дальности. Речь идет об ATACMS, но с одиночной боеголовкой, а не кассетными бомбами.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с ходом дискуссий. По информации The Washington Post, Украина запросила сотни ракет, но, когда США их отправят и в каком количестве, неизвестно.

Президент США отметил, что готов передать "небольшое количество ракет", но не уточнил, когда заявит об этом публично. Известно, что тактическая ракетная система ATACMS (Army Tactical Missile System) даст ВСУ возможность поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Вместе с тем представители Пентагона заявили, что у США нет избыточных запасов ATACMS, у которых полезная нагрузка больше, чем у традиционной артиллерии, чтобы передать их Украине. Вместе с тем ВСУ могут получить ATACMS с кассетными боеголовками — их запасы более многочисленны и такие ракеты больше не считаются передовым оружием американцев.

Характеристика баллистических ракет ATACMS с кассетными боеголовками

ATACMS характеризуются как "баллистическая ракета", но это не совсем так. Ракета наводится на цель по баллистической дуге, но также она выполняет серию быстрых, внезапных поворотов и умеет корректировать свой курс. Это делает ее более маневренной.

Один выстрел ATACMS стоит 800 тысяч долларов, а дальность зависит от модели:

МGМ-140А -128 км.

MGM- 140В — 165 км.

МGМ-168А — 300 км.

Что касается точности, то погрешность может составлять от 10 до 50 метров. Для запуска ATACMS подходит несколько вооружений: пусковые установки М270 и M142 HIMARS.

Инфографика: UA War Infographics

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мнения насчет ракет ATACMS для Украины в США разделились. Основные ведомства не против, чтобы Джо Байден оснастил ВСУ дальнобойными ракетами, но есть опасения реакции россии.