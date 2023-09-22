"Холодный прием": что американские СМИ написали о визите Зеленского в Вашингтон
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Зеленскому не дали выступить на совместном заседании Конгресса
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Соединенных Штатах Америки устроили "холодный прием".
Двухминутные овации, которые украинский лидер получил в прошлом году в Конгрессе, "кажутся далекой мечтой по сравнению с тем, с чем он столкнулся во время своей второй военной поездки в Вашингтон". Подробности сообщает издание Axios.
Украинский источник сообщил Axios, что встреча Зеленского с Маккарти и другими членами Палаты представителей была "очень открытой и прямой".
Стоит отметить, что накануне республиканцы направили американскому президенту Джо Байдену письмо против выделения Украине дополнительных 24 млрд долл. В свою очередь спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец – ред.,) не позволил Владимиру Зеленскому выступить на совместном заседании Конгресса.
Издание пишет, что разочаровали президента Украины не только республиканцы, но и демократы. Администрация Байдена до сих пор не одобрила поставку ATACMS.
При этом Axios отмечает, что Белый дом и большинство сенаторов все так же едины в поддержке Украины.
Ссылаясь на собственный источник, издание пишет, что Зеленский "был в некотором смысле воодушевлен" тем, что услышал от американских законодателей. При этом глава Украины покинул Капитолий с реальным пониманием ситуации относительно процесса выделения помощи.
Ранее "Телеграф" сообщил о том, что Джо Байден выступил на Генассамблее ООН, где заявил, что россия должна капитулировать. Только тогда в Украине наступит мир.