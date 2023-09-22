"Холодний прийом": що написали американські ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона

Зеленському не дали виступити на спільному засіданні Конгресу

Президенту України Володимиру Зеленському у Сполучених Штатах Америки влаштували "холодний прийом".

Двохвилинні овації, які український лідер отримав минулого року в Конгресі, "здаються далекою мрією порівняно з тим, з чим він зіткнувся під час своєї другої військової поїздки до Вашингтона". Подробиці повідомляє видання Axios.

Українське джерело повідомило Axios, що зустріч Зеленського з Маккарті та іншими членами Палати представників була "дуже відкритою та прямою".

Варто зазначити, що напередодні республіканці направили американському президенту Джо Байдену листа проти виділення Україні додаткових 24 млрд дол. У свою чергу спікер Палати представників Кевін Маккарті (республіканець – ред.) не дозволив Володимиру Зеленському виступити на спільному засіданні Конгресу.

Видання пише, що розчарували президента України не лише республіканці, а й демократи. Так, адміністрація Байдена досі не схвалила постачання ATACMS.

При цьому Axios зазначає, що Білий дім і більшість сенаторів так само єдині в підтримці України.

Посилаючись на власне джерело, видання пише, що Зеленський був у певному сенсі натхненний тим, що почув від американських законодавців. При цьому глава України залишив Капітолій з реальним розумінням ситуації щодо процессу виділення допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН, де заявив, що Росія має капітулювати. Лише тоді в Україні настане світ.