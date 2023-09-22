"Не нужно концертов": Зеленский эмоционально прокомментировал спор с Польшей

"Страсти вокруг зерна" продолжаются

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выбрала юридический путь для разрешения ситуации с запретом импорта своего зерна. Цель только в том, чтобы наша страна получила экономические компенсации.

Об этом он сказал во время общения с украинскими журналистами в Вашингтоне, слова президента цитирует Freedom. Зеленский подчеркнул, что при всем уважении к полякам, он должен защищать украинские интересы.

"Несколько месяцев экономических потерь просчитаны — это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", — подчеркнул глава государства.

По его словам, существовала договоренность с конкретной датой. Польша, Венгрия, Словакия Болгария и Румыния должны были отменить запрет на импорт украинского зерна 15 сентября.

"Была такая договоренность. И все поняли, что если после этой даты будет блокада, Украина выбирает юридический процесс. Это не новость. Не нужно делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничение на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. При этом Киев обязали ввести меры по контролю за экспортом. В свою очередь власти Словакии, Венгрии и Польши заявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. Между нашей страной и Польшей, которая является одной из основных союзниц Украины, возникло сильное напряжение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сравнения Польши с россией, которые появились в заявлениях украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для польского общества. Для того чтобы восстановить доверительные отношения между странами, по его словам, понадобится очень много усилий.

О том, кто виноват в эскалации между Украиной и Польшей, и при чем здесь выборы и россия, читайте в комментарии Игара Тышкевича "Телеграфу": Ситуация критическая, есть риск разрастания конфликта: эксперт о скандалах между Польшей и Украиной